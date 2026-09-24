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CASA LOTADA

Gigante nordestino da Série C supera cinco times da Série A em público

Bahia ocupa o quarto lugar do ranking e Vitória aparece na 14ª posição

Marina Branco
Por
Torcida do Santa Cruz
Torcida do Santa Cruz - Foto: Divulgação I Santa Cruz

O Santa Cruz vem vivendo uma boa fase dentro e fora de campo. Líder isolado do Grupo B no quadrangular do acesso da Série C, o clube pernambucano também aparece entre os 20 times com maiores médias de público do futebol brasileiro em 2026 e supera cinco equipes da Série A.

Mesmo disputando a terceira divisão nacional, o Tricolor tem média de 14.363 pagantes por jogo como mandante na temporada. O número coloca o Santa Cruz na 16ª posição do ranking nacional, à frente de Botafogo, Santos, Chapecoense, Mirassol e Bragantino.

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Santa Cruz com arquibancadas cheias

A arrancada no quadrangular decisivo da Série C ajudou a impulsionar os números do Santa Cruz. O maior público do clube no ano aconteceu no último domingo, 20, na vitória por 1 a 0 sobre o Floresta, quando 44.951 torcedores estiveram na Arena de Pernambuco.

Com o resultado, o Santa Cruz chegou a nove pontos e manteve 100% de aproveitamento na segunda fase da competição. A equipe pernambucana está perto de confirmar o acesso à Série B.

No total, o clube levou 229.808 pagantes em 16 jogos com público na temporada.

Torcida do Santa Cruz
Torcida do Santa Cruz - Foto: Divulgação I Santa Cruz

À frente de clubes da elite

A média coral supera cinco times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. O Botafogo aparece logo atrás, com 13.195 pagantes por partida. O Santos tem média de 13.021.

Também ficam abaixo do Santa Cruz a Chapecoense, com 10.001, o Mirassol, com 5.789, e o Bragantino, com 3.966, sendo que os três últimos nem aparecem entre as 20 maiores médias do país.

Além do Santa Cruz, Paysandu, da Série C, e Ceará, da Série B, também entraram no top 20.

Elenco do Santa Cruz
Elenco do Santa Cruz - Foto: Divulgação I Santa Cruz

Bahia fecha top 4 e Vitória também aparece

O ranking é liderado pelo Flamengo, com média de 52.311 pagantes por jogo. O Corinthians aparece em segundo, com 38.908, seguido pelo Cruzeiro, com 33.438.

O Bahia ocupa a quarta colocação nacional, com 30.955 pagantes de média em 23 jogos como mandante. O Vitória também está na lista e aparece em 14º lugar, com média de 16.889 torcedores em 29 partidas.

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Top 20 médias de público no Brasil em 2026

  1. Flamengo: 52.311
  2. Corinthians: 38.908
  3. Cruzeiro: 33.438
  4. Bahia: 30.955
  5. São Paulo: 28.744
  6. Palmeiras: 28.608
  7. Fluminense: 27.795
  8. Grêmio: 26.871
  9. Atlético-MG: 24.632
  10. Athletico-PR: 23.871
  11. Internacional: 23.228
  12. Coritiba: 21.888
  13. Remo: 18.623
  14. Vitória: 16.889
  15. Vasco: 16.015
  16. Santa Cruz: 14.363
  17. Botafogo: 13.195
  18. Paysandu: 13.105
  19. Santos: 13.021
  20. Ceará: 11.954

Ranking considera pagantes

O levantamento foi feito pelo Gato Mestre, e leva em conta a média de pagantes dos clubes como mandantes. O cálculo é feito a partir dos boletins financeiros das partidas, somando os ingressos utilizados que geraram renda ou subtraindo do público total os ingressos zerados na arrecadação.

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Esporte Clube Bahia esporte clube vitória público ranking Santa Cruz

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