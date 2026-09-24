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DE CASTIGO

Ancelotti "pune" jogadores com flexões após erros em finalizações

A Seleção Brasileira treinou em Brisbane nesta quarta-feira, 23, antes do jogo contra a Austrália

Marina Branco
Por
Carlo Ancelotti em treino pela Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti em treino pela Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

Nos últimos anos sem taças de Copa do Mundo vencidas pela Seleção Brasileira, houve quem pedisse por métodos mais extremos de tratamento com os atletas - e Carlo Ancelotti começou a trazê-los.

O treinador chamou atenção durante o treino da Seleção Brasileira na Austrália ao adotar uma cobrança diferente com os jogadores. Durante atividade de finalizações, o técnico italiano determinou que atletas fizessem uma série de flexões se cometessem erros nas atividades.

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A medida fez parte do treino desta quarta-feira, 23, em Brisbane, quando Ancelotti teve, pela primeira vez nesta Data Fifa, todos os convocados à disposição. A atividade serviu como preparação para o amistoso contra a Austrália, marcado para sexta-feira, 25, às 7h, no horário de Brasília, em Townsville.

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Cobrança em tom de treino

A atitude de Ancelotti foi usada como forma de cobrança durante a atividade. A cada erro em exercícios de finalização, os jogadores eram punidos com flexões, em uma dinâmica comum em treinos para aumentar concentração, competitividade e intensidade.

O método chamou atenção por mostrar um Ancelotti mais rígido no dia a dia de campo, mesmo com o perfil brincalhão do treinador ao falar com o público. A cobrança também acontece em um momento em que o Brasil tenta reorganizar o trabalho após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo e iniciar uma nova etapa sob comando do italiano.

Vini Jr fazendo flexões no treino
Vini Jr fazendo flexões no treino - Foto: Reprodução I X

Elenco completo pela primeira vez

O treino marcou a primeira atividade com todos os convocados reunidos, com Otávio, Arthur Dias e Vanderson como os últimos jogadores a chegar a Brisbane e participaram normalmente do trabalho no Ballymore Stadium.

Pelo lado direito, Vanderson, Marquinhos e Estêvão trabalharam próximos em parte do treinamento. Do outro lado, Douglas Santos, Gabriel Magalhães e Vini Jr. formaram outra combinação. No meio, Danilo Santos atuou ao lado de Bruno Guimarães no período em que o jogador participou da atividade.

Treino da Seleção
Treino da Seleção - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Base da Copa ainda é referência

A tendência é que a Seleção preserve parte da base utilizada na Copa do Mundo, mas com espaço para testes. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães foram poupados de boa parte da atividade, embora tenham participado de alguns exercícios.

No setor ofensivo, Raphinha e Pedro trabalharam próximos durante boa parte do treino, seguindo a ideia de Ancelotti de observar conexões entre jogadores que podem atuar nos mesmos setores, ainda sem fazer um ensaio formal com os 11 titulares.

Treino da Seleção
Treino da Seleção - Foto: RODOLFO BUHRER/AFP

Próximos compromissos

O Brasil ainda fará mais um treinamento em Brisbane antes de viajar para Townsville, onde enfrenta a Austrália nesta sexta-feira. Depois, a delegação retorna a Brisbane para o segundo amistoso contra os australianos, no dia 29.

A sequência será encerrada no dia 3 de outubro, em Calcutá, contra a Índia, no terceiro amistoso desta etapa de preparação da Seleção.

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Carlo Ancelotti seleção brasileira treino

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