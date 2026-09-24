Ancelotti "pune" jogadores com flexões após erros em finalizações

Nos últimos anos sem taças de Copa do Mundo vencidas pela Seleção Brasileira, houve quem pedisse por métodos mais extremos de tratamento com os atletas - e Carlo Ancelotti começou a trazê-los.

O treinador chamou atenção durante o treino da Seleção Brasileira na Austrália ao adotar uma cobrança diferente com os jogadores. Durante atividade de finalizações, o técnico italiano determinou que atletas fizessem uma série de flexões se cometessem erros nas atividades.

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A medida fez parte do treino desta quarta-feira, 23, em Brisbane, quando Ancelotti teve, pela primeira vez nesta Data Fifa, todos os convocados à disposição. A atividade serviu como preparação para o amistoso contra a Austrália, marcado para sexta-feira, 25, às 7h, no horário de Brasília, em Townsville.

Cobrança em tom de treino

A atitude de Ancelotti foi usada como forma de cobrança durante a atividade. A cada erro em exercícios de finalização, os jogadores eram punidos com flexões, em uma dinâmica comum em treinos para aumentar concentração, competitividade e intensidade.

O método chamou atenção por mostrar um Ancelotti mais rígido no dia a dia de campo, mesmo com o perfil brincalhão do treinador ao falar com o público. A cobrança também acontece em um momento em que o Brasil tenta reorganizar o trabalho após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo e iniciar uma nova etapa sob comando do italiano.

Vini Jr fazendo flexões no treino - Foto: Reprodução I X

Elenco completo pela primeira vez

O treino marcou a primeira atividade com todos os convocados reunidos, com Otávio, Arthur Dias e Vanderson como os últimos jogadores a chegar a Brisbane e participaram normalmente do trabalho no Ballymore Stadium.

Pelo lado direito, Vanderson, Marquinhos e Estêvão trabalharam próximos em parte do treinamento. Do outro lado, Douglas Santos, Gabriel Magalhães e Vini Jr. formaram outra combinação. No meio, Danilo Santos atuou ao lado de Bruno Guimarães no período em que o jogador participou da atividade.

Treino da Seleção - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Base da Copa ainda é referência

A tendência é que a Seleção preserve parte da base utilizada na Copa do Mundo, mas com espaço para testes. Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães foram poupados de boa parte da atividade, embora tenham participado de alguns exercícios.

No setor ofensivo, Raphinha e Pedro trabalharam próximos durante boa parte do treino, seguindo a ideia de Ancelotti de observar conexões entre jogadores que podem atuar nos mesmos setores, ainda sem fazer um ensaio formal com os 11 titulares.

Treino da Seleção - Foto: RODOLFO BUHRER/AFP

Próximos compromissos

O Brasil ainda fará mais um treinamento em Brisbane antes de viajar para Townsville, onde enfrenta a Austrália nesta sexta-feira. Depois, a delegação retorna a Brisbane para o segundo amistoso contra os australianos, no dia 29.

A sequência será encerrada no dia 3 de outubro, em Calcutá, contra a Índia, no terceiro amistoso desta etapa de preparação da Seleção.