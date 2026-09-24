Saiba quais jogadores já estão confirmados no amistoso da Seleção

Pela primeira vez após a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira está de volta - e já tem atletas confirmados para o primeiro amistoso desta Data Fifa. Carlo Ancelotti confirmou o primeiro time titular da Seleção Brasileira em coletiva nesta quinta-feira, 24, em Townsville, na Austrália.

O treinador revelou que vai escalar Vini Jr., Endrick, Estêvão e Raphinha juntos no ataque para o amistoso contra os australianos nesta sexta-feira, 25, às 7h, no horário de Brasília.

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O duelo abre a sequência de três amistosos do Brasil na Super Data Fifa, que ainda terá outro confronto contra a Austrália, no dia 29, em Brisbane, e um jogo contra a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.

Quarteto ofensivo chama atenção

A principal novidade da escalação está no setor ofensivo. Ancelotti apostará em uma formação com quatro jogadores de perfil agressivo: Estêvão, Raphinha, Endrick e Vini Jr.

O duelo também marcará uma oportunidade importante para Estêvão, que não esteve na Copa do mundo e agora será titular da Seleção sob o comando do treinador italiano. Ao lado dele, Endrick e Vini Jr. reforçam o peso de uma equipe montada para testar jovens talentos em um novo momento do ciclo brasileiro.

Ancelotti com a Seleção Brasileira - Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Raphinha completa o ataque e aparece como um dos nomes mais experientes do setor, sendo o favorito para assumir as cobranças de pênalti da Seleção.

Assim, a Seleção deve começar o amistoso com: Hugo Souza; Matheusinho, Marquinhos, Victor Reis e Douglas Santos; Danilo e Bruno Guimarães; Estêvão, Raphinha, Endrick e Vini Jr.

Continuidade na Seleção

Apesar da presença de novos nomes no grupo, Ancelotti evitou tratar a Data Fifa como um recomeço completo. Segundo o treinador, o objetivo é dar sequência ao trabalho já iniciado e melhorar a equipe com as opções disponíveis.

"Foi um período longo e bastante difícil, pois depois da Copa do Mundo não tínhamos tempo para nos reagrupar. Agora, acho que está dado um fim importante. Temos novos jogadores, temos novos jovens", afirmou Ancelotti.

"Não é que começamos um novo trabalho. Continuamos o trabalho feito até um ano, tentando melhorar. O grupo é bom, temos jovens de qualidade", disse.

Ancelotti com a Seleção Brasileira - Foto: RODOLFO BUHRER/AFP

O técnico também ressaltou que os amistosos na Austrália serão importantes para dar minutos a atletas que ainda tiveram poucas oportunidades com a camisa da Seleção.

"Os jogos que vamos jogar aqui na Austrália são uma boa oportunidade para os jovens que temos aqui. Alguns deles não tiveram muita oportunidade de jogar, que podem acumular minutos com a Seleção", completou.

Agenda da Seleção

Depois do jogo desta sexta-feira, o Brasil volta a enfrentar a Austrália no dia 29, em Brisbane. Na sequência, encerra a Super Data Fifa contra a Índia, no dia 3 de outubro, em Calcutá.