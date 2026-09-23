CT OGW completa dez anos com evento poliesportivo em Salvador

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O Centro de Treinamento CT OGW completa dez anos de atividades no próximo dia 10 de outubro e celebra a data com um festival de experiências esportivas para crianças, jovens e adultos. O evento acontece das 8h às 13h, na Associação Atlética da Bahia, situada na Rua César Zama, no bairro da Barra, em Salvador.

Ao longo da manhã, o público poderá participar de 28 oficinas de 25 minutos, distribuídas em quatro espaços simultâneos. A programação inclui Krav Maga, Muay Thai, Judô, Judô Infantil, Boxe, Aikido, Parkour, Ginástica Rítmica, Tai Chi Chuan e Pilates.

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A proposta é permitir que os participantes experimentem diferentes atividades e mostrar que pessoas de várias idades podem encontrar, em um mesmo espaço, modalidades adequadas aos seus interesses.

As inscrições para o evento podem ser feitas através do site ou pelo WhatsApp (71 99905-8998).

Fundador do Grupo OGW exalta encontro de gerações

De acordo com Claudio Tetsuo, fundador do Grupo OGW e professor de Krav Maga, o Centro de Treinamento é uma oportunidade de pessoas de diferentes gerações se unirem em prol das artes marciais.

“Quando falamos que o CT é um espaço para toda a família, queremos que isso possa ser vivido. Uma criança pode praticar uma modalidade enquanto seus pais encontram outra atividade. São diferentes gerações compartilhando o mesmo ambiente, cada uma se movimentando à sua maneira”, explica Claudio Tetsuo.

Fundado em 10 de outubro de 2016, o CT OGW chega à primeira década reunindo esporte, artes marciais, defesa pessoal, saúde e convivência. Para Tetsuo, a comemoração também marca o início de um novo ciclo.

Claudio Tetsuo, fundador do Grupo OGW e professor de Krav Maga - Foto: Divulgação

“Há dez anos abríamos as portas de um Centro de Treinamento. Hoje percebemos que essa história é formada principalmente pelas pessoas que passaram por aqui. Queremos celebrar o que construímos e, ao mesmo tempo, iniciar uma nova década”, afirma Tetsuo.