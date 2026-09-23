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ESPORTES

CT OGW completa dez anos com evento poliesportivo em Salvador

Festival acontece no dia 10 de outubro, no bairro da Barra

João Grassi
Por
Centro de Treinamento CT OGW
Centro de Treinamento CT OGW - Foto: Divulgação

O Centro de Treinamento CT OGW completa dez anos de atividades no próximo dia 10 de outubro e celebra a data com um festival de experiências esportivas para crianças, jovens e adultos. O evento acontece das 8h às 13h, na Associação Atlética da Bahia, situada na Rua César Zama, no bairro da Barra, em Salvador.

Ao longo da manhã, o público poderá participar de 28 oficinas de 25 minutos, distribuídas em quatro espaços simultâneos. A programação inclui Krav Maga, Muay Thai, Judô, Judô Infantil, Boxe, Aikido, Parkour, Ginástica Rítmica, Tai Chi Chuan e Pilates.

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A proposta é permitir que os participantes experimentem diferentes atividades e mostrar que pessoas de várias idades podem encontrar, em um mesmo espaço, modalidades adequadas aos seus interesses.

As inscrições para o evento podem ser feitas através do site ou pelo WhatsApp (71 99905-8998).

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Fundador do Grupo OGW exalta encontro de gerações

De acordo com Claudio Tetsuo, fundador do Grupo OGW e professor de Krav Maga, o Centro de Treinamento é uma oportunidade de pessoas de diferentes gerações se unirem em prol das artes marciais.

“Quando falamos que o CT é um espaço para toda a família, queremos que isso possa ser vivido. Uma criança pode praticar uma modalidade enquanto seus pais encontram outra atividade. São diferentes gerações compartilhando o mesmo ambiente, cada uma se movimentando à sua maneira”, explica Claudio Tetsuo.

Fundado em 10 de outubro de 2016, o CT OGW chega à primeira década reunindo esporte, artes marciais, defesa pessoal, saúde e convivência. Para Tetsuo, a comemoração também marca o início de um novo ciclo.

Claudio Tetsuo, fundador do Grupo OGW e professor de Krav Maga
Claudio Tetsuo, fundador do Grupo OGW e professor de Krav Maga - Foto: Divulgação

“Há dez anos abríamos as portas de um Centro de Treinamento. Hoje percebemos que essa história é formada principalmente pelas pessoas que passaram por aqui. Queremos celebrar o que construímos e, ao mesmo tempo, iniciar uma nova década”, afirma Tetsuo.

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