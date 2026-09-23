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Ginasta de 51 anos chega à final dos Jogos Asiáticos e mira Olimpíadas

A ginasta Oksana Chusovitina é dona de duas medalhas olímpicas e 11 de Mundiais

Marina Branco
Por
Oksana Chusovitina
Oksana Chusovitina - Foto: REUTERS/Edgar Su

Nunca é tarde demais para realizar um sonho, e a ginasta Oksana Chusovitina sabe bem disso. A atleta uzbeque voltou a impressionar o mundo da ginástica artística aos 51 anos, se classificando para a final do salto dos Jogos Asiáticos e manteve vivo o sonho de disputar as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Dona de duas medalhas olímpicas, 11 medalhas em Campeonatos Mundiais e oito nos Jogos Asiáticos, Chusovitina disputa a sétima edição da competição continental. A classificação acontece 32 anos depois da estreia da atleta nos Jogos Asiáticos.

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Final no salto

Chusovitina avançou à decisão do salto com a quarta melhor nota da classificatória: 13.266. A liderança da sessão ficou com a sul-coreana Yeo Seojeong, que somou 14.466.

A uzbeque já foi campeã mundial e dos Jogos Asiáticos no aparelho, justamente uma das especialidades que marcaram sua carreira.

Sonho olímpico segue vivo

Mesmo aos 51 anos, Chusovitina não descarta tentar mais uma participação olímpica, e afirmou que pretende buscar a classificação para Los Angeles 2028: "Vou tentar me classificar. Se possível, tentarei competir em Los Angeles".

Caso consiga a vaga, a atleta aumentará ainda mais uma trajetória já rara no esporte de alto rendimento. Chusovitina foi campeã olímpica por equipes em Barcelona 1992 e conquistou a prata no salto em Pequim 2008.

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Sem planos de aposentadoria

Questionada sobre aposentadoria, a ginasta afirmou que não pensa em parar neste momento. Segundo ela, competir ainda traz prazer e entusiasmo.

"Se o que eu faço puder inspirar outras pessoas, isso também me deixa feliz. Fazer o que eu gosto é muito importante para mim. Agora sinto mais prazer e entusiasmo. Simplesmente aproveito a competição", disse.

"Finalmente, depois de tantos anos, estou começando a sentir emoções positivas e prazer graças à ginástica", afirmou.

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Tags

ginástica jogos olímpicos olimpiadas

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