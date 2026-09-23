Ginasta de 51 anos chega à final dos Jogos Asiáticos e mira Olimpíadas

Siga o A TARDE no Google

Nunca é tarde demais para realizar um sonho, e a ginasta Oksana Chusovitina sabe bem disso. A atleta uzbeque voltou a impressionar o mundo da ginástica artística aos 51 anos, se classificando para a final do salto dos Jogos Asiáticos e manteve vivo o sonho de disputar as Olimpíadas de Los Angeles, em 2028.

Dona de duas medalhas olímpicas, 11 medalhas em Campeonatos Mundiais e oito nos Jogos Asiáticos, Chusovitina disputa a sétima edição da competição continental. A classificação acontece 32 anos depois da estreia da atleta nos Jogos Asiáticos.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Final no salto

Chusovitina avançou à decisão do salto com a quarta melhor nota da classificatória: 13.266. A liderança da sessão ficou com a sul-coreana Yeo Seojeong, que somou 14.466.

A uzbeque já foi campeã mundial e dos Jogos Asiáticos no aparelho, justamente uma das especialidades que marcaram sua carreira.

🤸‍♀️ Oksana Chusovitina 🇺🇿 (51 ans) s’est qualifiée pour la finale du saut de cheval en 4 ème position !



13.266 (13.366/12.766)



La légendaire gymnaste vise une neuvième médaille aux Jeux Asiatiques. #AichiNagoya2026 pic.twitter.com/DRLZUnTntw — MR.CARTER 🌚 (@NelsonCarterJr) September 22, 2026

Sonho olímpico segue vivo

Mesmo aos 51 anos, Chusovitina não descarta tentar mais uma participação olímpica, e afirmou que pretende buscar a classificação para Los Angeles 2028: "Vou tentar me classificar. Se possível, tentarei competir em Los Angeles".

Caso consiga a vaga, a atleta aumentará ainda mais uma trajetória já rara no esporte de alto rendimento. Chusovitina foi campeã olímpica por equipes em Barcelona 1992 e conquistou a prata no salto em Pequim 2008.

Sem planos de aposentadoria

Questionada sobre aposentadoria, a ginasta afirmou que não pensa em parar neste momento. Segundo ela, competir ainda traz prazer e entusiasmo.

"Se o que eu faço puder inspirar outras pessoas, isso também me deixa feliz. Fazer o que eu gosto é muito importante para mim. Agora sinto mais prazer e entusiasmo. Simplesmente aproveito a competição", disse.

"Finalmente, depois de tantos anos, estou começando a sentir emoções positivas e prazer graças à ginástica", afirmou.