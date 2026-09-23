Copa do Mundo Feminina 2027 ganha novas frentes na Bahia

A Bahia deu mais um passo na preparação para receber a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027. Três novas frentes de trabalho, voltadas às áreas jurídica e fiscal: turismo, hospitalidade e formação; e empreendedorismo, inovação e economia, foram incorporadas à estrutura de organização do Mundial no estado.



A formalização das equipes aconteceu nesta terça-feira, 22, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), durante uma reunião do Grupo Executivo para Planejamento e Coordenação da Copa do Mundo FIFA de Futebol Feminino 2027 (GECOPA), ligado à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).



No planejamento estadual para o torneio, 15 secretarias participam das ações sob a coordenação da Setre. Os novos grupos de trabalho passam a integrar a estrutura criada para preparar a Bahia para a competição, que terá sete partidas disputadas em Salvador entre junho e julho de 2027.



Além da preparação para os jogos, o planejamento contempla uma série de medidas voltadas à recepção das delegações e dos visitantes que estarão na capital baiana durante o Mundial. Entre as prioridades estão a organização dos serviços de turismo e hospitalidade, iniciativas de qualificação profissional e ações destinadas a ampliar as oportunidades econômicas relacionadas à realização do evento.







A proposta do Estado é fazer com que os impactos da Copa do Mundo Feminina ultrapassem os dias de competição. O planejamento prevê utilizar a movimentação provocada pelo torneio como uma oportunidade para desenvolver iniciativas capazes de produzir efeitos duradouros em diferentes áreas da sociedade baiana.



Entre as ações previstas estão atividades nas periferias e no interior do estado, com foco no enfrentamento à violência de gênero e no incentivo ao paradesporto feminino.



Com a criação das novas frentes, o planejamento para a Copa de 2027 passa a reunir não apenas medidas diretamente relacionadas à realização das partidas, mas também iniciativas nas áreas de formação, desenvolvimento econômico, turismo, inclusão e políticas sociais. A expectativa é que a passagem do Mundial pela Bahia deixe resultados que permaneçam mesmo depois do encerramento da competição.