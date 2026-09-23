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PAUSA NO BRASILEIRÃO

Saiba quantos dias de folga Bahia e Vitória terão na Data Fifa

Período para jogos de seleções vai durar 16 dias

João Grassi
Por
Nestor e Erick em Vitória 0x2 Bahia - Brasileirão 2026
Nestor e Erick em Vitória 0x2 Bahia - Brasileirão 2026 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A chamada Super Data FIFA iniciada na última segunda-feira, 21, e que vai até 6 de outubro, terá 16 dias de duração e causará mais uma pausa no calendário futebol mundial. Enquanto as seleções entram em ação, muitos clubes aproveitam o período para treinar e também descansar.

Equipes que não tiveram nenhum atleta convocado, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória deram quatro dias de folga para seus elencos antes das reapresentações. Esste tipo de programação também será adotada por vários outros clubes.

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Em contrapartida, existem os casos de Chapecoense e Internacional. Adversários do Vitória na luta pela permanência na Série A, sendo a Chape já cotada como virtual rebaixada.

Os clubes do Sul traçaram estratégias diferentes. Serão apenas dois dias de folga no caso do Inter, enquanto o lanterna do Brasileirão vai até a Colômbia para disputar um amistoso. Ou seja, sem folgas em Chapecó.

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Elenco do Cruzeiro ganha folgão

Adversário do Bahia na luta pelo G-5, o Cruzeiro será o unico time que dará seis dias de folga ao seu elenco.

A Raposa, que não disputa outro torneio além da Série A, derrotou por 3 a 1 o Vitória em pleno Barradão, no último domingo, 20.

Quantos dias seu time vai folgar antes da reapresentação na Data Fifa?

  • Cruzeiro: seis dias;
  • Red Bull Bragantino: cinco dias;
  • Athletico, Atlético-MG, Bahia, Corinthians, Coritiba, Fluminense, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória: quatro dias;
  • Botafogo, Flamengo, Grêmio, Mirassol, Remo e São Paulo: três dias;
  • Internacional: dois dias;
  • Chapecoense: zero (viagem para Colômbia na quarta e amistoso com o Atlético Nacional no sábado).
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