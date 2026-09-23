Saiba quantos dias de folga Bahia e Vitória terão na Data Fifa

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A chamada Super Data FIFA iniciada na última segunda-feira, 21, e que vai até 6 de outubro, terá 16 dias de duração e causará mais uma pausa no calendário futebol mundial. Enquanto as seleções entram em ação, muitos clubes aproveitam o período para treinar e também descansar.

Equipes que não tiveram nenhum atleta convocado, Esporte Clube Bahia e Esporte Clube Vitória deram quatro dias de folga para seus elencos antes das reapresentações. Esste tipo de programação também será adotada por vários outros clubes.

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Em contrapartida, existem os casos de Chapecoense e Internacional. Adversários do Vitória na luta pela permanência na Série A, sendo a Chape já cotada como virtual rebaixada.

Os clubes do Sul traçaram estratégias diferentes. Serão apenas dois dias de folga no caso do Inter, enquanto o lanterna do Brasileirão vai até a Colômbia para disputar um amistoso. Ou seja, sem folgas em Chapecó.

Elenco do Cruzeiro ganha folgão

Adversário do Bahia na luta pelo G-5, o Cruzeiro será o unico time que dará seis dias de folga ao seu elenco.

A Raposa, que não disputa outro torneio além da Série A, derrotou por 3 a 1 o Vitória em pleno Barradão, no último domingo, 20.

Quantos dias seu time vai folgar antes da reapresentação na Data Fifa?