Neymar tem previsão de retorno pelo Santos contra o Bahia na Série A

O Santos definiu o planejamento para o retorno de Neymar aos gramados, e a partida que pode marcar a volta do craque deve ser contra o Esporte Clube Bahia. O camisa 10 se recupera de uma lesão do tipo 2A no músculo do bíceps femoral da perna esquerda, que já afastou o jogador dos gramados por mais de 20 dias.



De acordo com informações da ESPN, Neymar não terá condições de retornar na partida contra o São Paulo, no clássico que marcará a volta do futebol após a Data Fifa. Dessa forma, a estimativa é de que o craque esteja pronto em cerca de um mês, justamente para o duelo contra o Bahia.



A partida, válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, ainda não possui data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entidade, no entanto, estabeleceu os dias 24, 25 ou 26 de outubro como data-base do confronto, que será realizado na Vila Belmiro, em Santos (SP).



Palmeiras também aparece como possível data de volta

Há, contudo, a possibilidade de o retorno de Neymar acontecer apenas após a partida contra o Bahia. O clássico contra o Palmeiras, previsto para os dias 28 ou 29 de outubro, pela 33ª rodada da Série A, também surge como uma possível data para a volta do craque.





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Neymar pode retornar antes do previsto

Por outro lado, uma previsão mais otimista considera que Neymar possa iniciar em breve o processo de transição física e ser utilizado contra o Flamengo, no dia 8 de outubro, também na Vila.



Camisa 10 se lesionou contra o Palmeiras

Neymar se machucou na partida decisiva contra o Palmeiras, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no dia 2 de setembro, O duelo decretou a eliminação do Santos na competição. Na ocasião, o camisa 10 foi substituído ainda no intervalo, após queixar-se de dores nos minutos finais do primeiro tempo.