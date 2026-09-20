Arcanjo falha e Vitória perde para o Cruzeiro de virada no Barradão

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O Esporte Clube Vitória perdeu para o Cruzeiro por 3 a 1 a neste domingo, 20, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada no Estádio Manoel Barradas, em Salvador.

Com o resultado, o Leão da Barra estaciona nos 33 pontos e se mantém na 13ª posição. A equipe de Jair Ventura conheceu sua quarta derrota como mandante no Brasileirão, a 13ª em toda a competição.

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O Vitória até saiu na frente, com gol de Renê, e foi para o intervalo em vantagem. No entanto, cedeu a virada no segundo tempo.

Os tentos da Raposa foram marcados por Arroyo, Villalba e Matheus Pereira, com direito a falha de Lucas Arcanjo no primeiro.

O jogo

Aos 39 minutos minutos do primeiro tempo, Renê abriu o placar para o Vitória. Matheuzinho fez linda jogada na entrada da área e achou Renê em boas condições. O atacante encheu o pé e balançou as redes do goleiro Otávio.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o Cruzeiro chegou ao empate. Kaio Jorge tocou e Arroyo bateu de canhota já dentro da área. O chute não saiu em cheio, mas o goleiro Lucas Arcanjo aceitou.

A virada dos visitantes veio aos 21 minutos. Arroyo cruzou e a bola passou por todo mundo na área rubro-negra. Na sobra, Villalba chegou batendo de primeira e um desvio acabou matando Arcanjo.

Já no apagar das luzes, o Cruzeiro aproveitou contra-ataque e marcou o terceiro. O time mineiro partiu em superioridade numérica e Arroyo serviu Matheus Pereira. Sem marcação, o meia bateu firme e fechou a conta.

Renê marcou o gol rubro-negro na derrota para o Cruzeiro - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x3 Cruzeiro

Campeonato Brasileiro - 28ª rodada

Local: Barradão, em Salvador

Data: 20/09/2026 (domingo)

Horário: 16h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Cartões amarelos: Felipe Morais, Gerson e Jonathan Jesus (Cruzeiro)

Gols: Renê (Vitória) / Arroyo, Villalba e Matheus Pereira (Cruzeiro)

Transmissão: GE TV (YouTube), Globo (TV Aberta) e Premiere (Pay-per-view)

Público: 12.952 pessoas

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Brítez), Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque (Zé Vitor), Martínez e Matheuzinho (Alex Bruno); Erick (Lucas Silva), Tarzia e Renê (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.

Cruzeiro: Otávio; Fagner (William), João Marcelo, Jonathan Jesus e Rojas (Villalba); Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson (Fabrício Bruno) e Matheus Pereira; Arroyo, Wesley (Felipe Morais) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.