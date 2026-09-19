Vitória tem força no Barradão, mas Cruzeiro ameaça como visitante

Esporte Clube Vitória e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 20, às 16h, no Barradão, em Salvador (BA), pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um confronto que reúne dois dos times que apresentam desempenhos relevantes quando atuam em seus respectivos cenários.



De um lado, o Vitória aparece entre os melhores mandantes da Série A. O Rubro-Negro ocupa a 4ª posição no ranking de desempenho dos clubes dentro de casa. Do outro, o Cruzeiro se destaca longe de seus domínios e aparece na 6ª colocação entre os melhores visitantes do campeonato.



Apesar da força das duas equipes nos diferentes ambientes, o desempenho do Vitória como mandante é superior ao aproveitamento apresentado pelo Cruzeiro fora de casa.





Vitória aproveita força do Barradão

Dos 33 pontos conquistados pelo Vitória no Brasileirão, 28 foram obtidos em partidas disputadas no Barradão. O número representa aproximadamente 84,8% de toda a pontuação do Leão na competição.



O Cruzeiro, por sua vez, somou 17 dos 42 pontos que conquistou na Série A atuando como visitante. Os resultados longe do Mineirão correspondem a 40,4% da pontuação total da equipe mineira no campeonato.



Os números recentes, entretanto, mostram um equilíbrio maior entre os desempenhos das duas equipes. Considerando os últimos cinco jogos do Vitória como mandante e do Cruzeiro como visitante, respectivamente, ambos acumulam três vitórias e duas derrotas.



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A diferença aparece nos compromissos mais recentes. Enquanto o Cruzeiro chega ao Barradão após sofrer duas derrotas consecutivas fora de casa, o Vitória soma uma vitória e uma derrota em seus dois últimos jogos como mandante.



Vitória tenta encerrar jejum contra a Raposa

Além do confronto entre um dos melhores mandantes e um dos visitantes de destaque da Série A, o duelo deste domingo envolve um longo tabu para o Vitória.



O Cruzeiro é o adversário que impõe ao Rubro-Negro o maior jejum de vitórias na atual do Brasileirão. O último triunfo do Vitória sobre a equipe mineira pelo Campeonato Brasileiro aconteceu em 2010, há 16 anos.



Naquela partida, válida pela 15ª rodada, o Leão venceu a Raposa por 1 a 0, no Ipatingão.



Desde então, Vitória e Cruzeiro se enfrentaram 16 vezes pelo Campeonato Brasileiro. Nesse período, o Rubro-Negro não conseguiu voltar a conquistar os três pontos diante da equipe mineira.