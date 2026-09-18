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E.C.VITÓRIA

Ex-Vitória é anunciado por clube com SAF de R$ 1,2 bilhão para 2027

Jogador não entra em campo desde outubro de 2025

Gustavo Nascimento
Por
Jogadores do Vitória na partida contra o São Paulo no Morumbis em 2025
Jogadores do Vitória na partida contra o São Paulo no Morumbis em 2025 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

A Portuguesa anunciou a contratação de um nome de peso para a próxima temporada. Campeão da Libertadores, do Mundial de Clubes e com passagem pelo Esporte Clube Vitória em 2025, o atacante Romarinho acertou contrato com a SAF do clube paulista e permanecerá na equipe até dezembro de 2027.

Romarinho utilizará a camisa 21 durante o período na Portuguesa. O jogador ganhou notoriedade com a numeração em 2012, quando venceu a Libertadores pelo Corinthians, com direito ao gol do empate por 1 a 1 na partida de ida contra o Boca Juniors, em plena Bombonera.

Em 2027, a Portuguesa disputará o Campeonato Paulista e a Série D do Campeonato Brasileiro. O objetivo traçado pela SAF é retornar ao terceiro escalão do futebol nacional.

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O jogador de 35 anos não entra em campo desde outubro do ano passado, quando fez sua última aparição com a camisa do Vitória. Na ocasião, ele entrou no segundo tempo da derrota do Leão por 4 a 3 para o Vasco, na 27ª rodada, jogo realizado em São Januário.

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portuguesa romarinho SAF vitória

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