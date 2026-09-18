ESPORTES
Atleta de vôlei de 20 anos morre após diagnóstico de doença rara
Jogadora estava internada desde julho por conta das complicações da doença
Uma jogadora de vôlei de 20 anos de idade morreu na última quarta-feira, 16, semanas após ser diagnosticada com uma doença sanguínea rara. A atleta estadunidense, identificada como Amanda Mack, era jogadora de vôlei universitário e havia se transferido recentemente ao College of the Holy Cross, em Massachusetts.
Amanda se destacou no esporte ainda na formação e se tornou a primeira atleta da IMG Academy, na Flórida, a ser escolhida para o time All-American da Under Armour no vôlei.
Ela foi internada em julho após acordar com uma forte dor de cabeça e desmaiar. Inicialmente, os médicos suspeitaram de leucemia, mas, após realizar biópsias da medula óssea, diagnosticaram uma forma grave de anemia aplástica.
“Minha hemoglobina estava em 4 e minhas plaquetas em 1. Eu estava em estado crítico. De alguma forma, meu corpo havia esgotado meu suprimento sanguíneo e minha capacidade de coagulação. Fui internada e recebi transfusões de sangue e plaquetas”, contou a atleta no dia 13 de julho.
Entenda a condição
A doença que atingiu Amanda Mack faz com que a medula óssea pare de produzir glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas em quantidade suficiente.
“Meus médicos disseram que recentemente tive um vírus que eu desconhecia e que fez com que meu sistema imunológico reagisse de forma descontrolada, destruindo minha medula óssea. Não consigo mais produzir glóbulos vermelhos necessários para sobreviver, o que também causou o esgotamento da minha medula óssea”, declarou ela
Na ocasião, a atleta explicou que havia passado por duas cirurgias de emergência que salvaram sua vida. Ela ainda afirmou que precisava de um transplante de medula óssea e que os médicos haviam encontrado um doador que parecia ser 100% compatível.
“Após a internação, farei seis sessões de quimioterapia e uma sessão de radioterapia de corpo inteiro, e o transplante será realizado em seguida. Depois do transplante, as células do doador começarão a reconstruir meu sistema imunológico. Levará alguns meses para eu começar a me recuperar totalmente, mas voltarei melhor do que nunca”, completou.
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Amanda não conseguiu se recuperar e faleceu neste semana. A morte foi anunciada pela família da atleta pelo Instagram:
“É com imensa tristeza que anunciamos o falecimento de nossa querida filha Amanda Elizabeth Mack em 16/09/2026, às 21h16. Amanda era uma luz brilhante neste mundo e será para sempre amada e lembrada!”.