Atleta de vôlei de 20 anos morre após diagnóstico de doença rara

Uma jogadora de vôlei de 20 anos de idade morreu na última quarta-feira, 16, semanas após ser diagnosticada com uma doença sanguínea rara. A atleta estadunidense, identificada como Amanda Mack, era jogadora de vôlei universitário e havia se transferido recentemente ao College of the Holy Cross, em Massachusetts.

Amanda se destacou no esporte ainda na formação e se tornou a primeira atleta da IMG Academy, na Flórida, a ser escolhida para o time All-American da Under Armour no vôlei.

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Ela foi internada em julho após acordar com uma forte dor de cabeça e desmaiar. Inicialmente, os médicos suspeitaram de leucemia, mas, após realizar biópsias da medula óssea, diagnosticaram uma forma grave de anemia aplástica.

“Minha hemoglobina estava em 4 e minhas plaquetas em 1. Eu estava em estado crítico. De alguma forma, meu corpo havia esgotado meu suprimento sanguíneo e minha capacidade de coagulação. Fui internada e recebi transfusões de sangue e plaquetas”, contou a atleta no dia 13 de julho.

Entenda a condição

A doença que atingiu Amanda Mack faz com que a medula óssea pare de produzir glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas em quantidade suficiente.

“Meus médicos disseram que recentemente tive um vírus que eu desconhecia e que fez com que meu sistema imunológico reagisse de forma descontrolada, destruindo minha medula óssea. Não consigo mais produzir glóbulos vermelhos necessários para sobreviver, o que também causou o esgotamento da minha medula óssea”, declarou ela

Na ocasião, a atleta explicou que havia passado por duas cirurgias de emergência que salvaram sua vida. Ela ainda afirmou que precisava de um transplante de medula óssea e que os médicos haviam encontrado um doador que parecia ser 100% compatível.

“Após a internação, farei seis sessões de quimioterapia e uma sessão de radioterapia de corpo inteiro, e o transplante será realizado em seguida. Depois do transplante, as células do doador começarão a reconstruir meu sistema imunológico. Levará alguns meses para eu começar a me recuperar totalmente, mas voltarei melhor do que nunca”, completou.

Amanda não conseguiu se recuperar e faleceu neste semana. A morte foi anunciada pela família da atleta pelo Instagram:

“É com imensa tristeza que anunciamos o falecimento de nossa querida filha Amanda Elizabeth Mack em 16/09/2026, às 21h16. Amanda era uma luz brilhante neste mundo e será para sempre amada e lembrada!”.