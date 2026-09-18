Remédio contra perda de massa muscular é aprovado por agência

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A perda de massa muscular pode estar com os dias contados. A agência que regula medicamentos nos Estados Unidos, a FDA, aprovou o Isembyld (apitegromab), medicamento que protege os neurônios responsáveis por comandar os músculos.

Criado inicialmente para pacientes com atrofia muscular espinhal (AME), doença genética rara que provoca perda progressiva de força muscular, o remédio também está sendo testado em pacientes que fazem o uso de doses e canetas de tizerpatida, o famoso Mounjaro.

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A ideia é inibir o principal efeito colateral do emagrecedor, que reduz gordura e massa corporal ao longo das aplicações, o que pode trazer consequências sérias em pacientes que fazem o uso prolongado.

Como o Isembyld age no corpo?

De acordo com informações divulgadas pelos criadores do Isembyld, sua principal função é bloquear a miostatina, uma proteína que funciona como freio natural do crescimento muscular no corpo e está presente em todas as pessoas.

Com a neutralização, o músculo continua crescendo e respondendo aos estímulos realizados pelo paciente com AME. No entanto, ele deve ser tomado com outros medicamentos já prescritos para tratar a doença.

Em um um estudo com quase 200 pacientes, quem usou o novo remédio junto com o tratamento já existente ganhou em média 2,2 pontos de função motora. Já os que não utilizaram o remédio perderam a função motorola ao longo de um ano.

Dentre os efeitos colaterais mais comuns observados estão infecções respiratórias, vômito, tosse, dor de cabeça e reações alérgicas. Não há registros de mortes ou consequências graves causadas pela medicação.

Como funcionará em quem usa Mounjaro?

A ideia dos pesquisadores é garantir que as pessoas que fazem o uso do Mounjaro não percam toda sua massa muscular e função motora. Com o uso combinado do Isembyld, os pacientes manterão os músculos adquiridos com as atividades físicas.

Em um estudo preliminar, pacientes que combinaram as duas substâncias preservaram cerca de 55% da massa magra. No entanto, os resultados ainda estão sendo analisados de maneira minuciosa antes da liberação de venda do remédio.