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ESTIAGEM

Super El Niño: como o SUS está se preparando para pior seca no Nordeste

Centros de Informação em Saúde e Clima em Salvador monitoram o clima em tempo real

Redação
Por Redação
Governo se prepara para enfrentar o fenômeno climático no Nordeste
Governo se prepara para enfrentar o fenômeno climático no Nordeste - Foto: José Luiz Cotrim | Divulgação

Com o impacto do fenômeno El Niño e a previsão de forte estiagem e altas temperaturas, o Ministério da Saúde intensificou as ações de saúde e segurança hídrica na região Nordeste.

O anúncio foi feito na quarta-feira, 16, pelo ministro Alexandre Padilha, ao lado de técnicos da pasta e representantes da Fiocruz.

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"A preparação é baseada na ciência e reconhece que as mudanças climáticas impactam diretamente a saúde pública, afetando de forma diferente as populações," disse o ministro Alexandre Padilha.

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha
Ministro da Saúde, Alexandre Padilha - Foto: Walterson Rosa | MS | Divulgação

Como o SUS está agindo na região?

Para proteger as populações mais vulneráveis, o governo está investindo em infraestrutura e atendimento rápido:

  • Novas bases da Força Nacional do SUS: Salvador já conta com uma base em operação, e novas unidades serão instaladas em Recife e Fortaleza para garantir respostas a emergências em até 12 horas.
  • UBS resilientes: Mais de 968 Unidades Básicas de Saúde estão sendo entregues ou construídas pelo Novo PAC. Elas contam com energia solar, geradores e reserva de água para até 72 horas para enfrentar eventos extremos.
  • Acesso à água e apoio rápido: A região já recebeu 1,7 mil ambulâncias do SAMU, além da instalação de 18,7 mil cisternas e 77 soluções de água potável em áreas indígenas.

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Riscos à saúde e prevenção

O calor extremo e a seca severa aumentam os riscos de desidratação, problemas respiratórios devido à qualidade do ar, insegurança alimentar e a proliferação de doenças como a dengue.

Para combater esses problemas, os Centros de Informação em Saúde e Clima (CISC) em Salvador e Fortaleza monitoram o clima em tempo real.

O trabalho orienta os gestores locais no envio antecipado de medicamentos, na criação de zonas de resfriamento nas unidades de saúde e na emissão de alertas para a população.

Em âmbito nacional, o plano prevê nove bases regionais da Força Nacional do SUS. Somente em 2026, a força realizou quase 5 mil atendimentos em missões de resposta a desastres e emergências em todo o país.

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