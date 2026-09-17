Super El Niño: como o SUS está se preparando para pior seca no Nordeste

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Com o impacto do fenômeno El Niño e a previsão de forte estiagem e altas temperaturas, o Ministério da Saúde intensificou as ações de saúde e segurança hídrica na região Nordeste.

O anúncio foi feito na quarta-feira, 16, pelo ministro Alexandre Padilha, ao lado de técnicos da pasta e representantes da Fiocruz.

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"A preparação é baseada na ciência e reconhece que as mudanças climáticas impactam diretamente a saúde pública, afetando de forma diferente as populações," disse o ministro Alexandre Padilha.



Ministro da Saúde, Alexandre Padilha - Foto: Walterson Rosa | MS | Divulgação

Como o SUS está agindo na região?

Para proteger as populações mais vulneráveis, o governo está investindo em infraestrutura e atendimento rápido:

Novas bases da Força Nacional do SUS: Salvador já conta com uma base em operação, e novas unidades serão instaladas em Recife e Fortaleza para garantir respostas a emergências em até 12 horas.

Salvador já conta com uma base em operação, e novas unidades serão instaladas em Recife e Fortaleza para garantir respostas a emergências em até 12 horas. UBS resilientes: Mais de 968 Unidades Básicas de Saúde estão sendo entregues ou construídas pelo Novo PAC. Elas contam com energia solar, geradores e reserva de água para até 72 horas para enfrentar eventos extremos.

Mais de 968 Unidades Básicas de Saúde estão sendo entregues ou construídas pelo Novo PAC. Elas contam com energia solar, geradores e reserva de água para até 72 horas para enfrentar eventos extremos. Acesso à água e apoio rápido: A região já recebeu 1,7 mil ambulâncias do SAMU, além da instalação de 18,7 mil cisternas e 77 soluções de água potável em áreas indígenas.

Riscos à saúde e prevenção

O calor extremo e a seca severa aumentam os riscos de desidratação, problemas respiratórios devido à qualidade do ar, insegurança alimentar e a proliferação de doenças como a dengue.

Para combater esses problemas, os Centros de Informação em Saúde e Clima (CISC) em Salvador e Fortaleza monitoram o clima em tempo real.

O trabalho orienta os gestores locais no envio antecipado de medicamentos, na criação de zonas de resfriamento nas unidades de saúde e na emissão de alertas para a população.

Em âmbito nacional, o plano prevê nove bases regionais da Força Nacional do SUS. Somente em 2026, a força realizou quase 5 mil atendimentos em missões de resposta a desastres e emergências em todo o país.