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SAÚDE

Ministério da Saúde prepara SUS para calor extremo no Nordeste

Plano prevê ações para reduzir impactos do El Niño

Evellyn Teixeira
Por
Instabilidade deve permanecer nos próximos dias
Instabilidade deve permanecer nos próximos dias - Foto: José Simões | Ag. A TARDE

O Ministério da Saúde apresentou, nesta quarta-feira ,16, o plano de preparação do Sistema Único de Saúde (SUS) para o Nordeste diante dos impactos previstos do El Ninõ .

A região deve enfrentar períodos de estiagem severa e temperaturas elevadas entre outubro deste ano e março de 2027.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante uma coletiva sobre os efeitos do fenômeno climático no Brasil. As ações fazem parte do programa Saúde Clima AdaptaSUS.

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Investimentos

Segundo o Ministério da Saúde, o programa prevê R$ 9,8 bilhões em investimentos para ampliar a resiliência climática do SUS até 2035.

O planejamento reúne 27 metas e 93 ações voltadas à preparação do sistema de saúde para eventos climáticos extremos.

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Riscos à saúde

Entre os principais riscos previstos para o Nordeste estão a insegurança hídrica, casos de diarreia, doenças cardiorrespiratórias relacionadas à qualidade do ar, insegurança alimentar e desnutrição.

O Ministério também alerta para a possibilidade de aumento na proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Medidas planejadas

Para enfrentar os impactos, a pasta manterá bases da Força Nacional do SUS em Salvador, Recife e Fortaleza. Também serão instalados centros de informação em saúde e clima em Salvador e Fortaleza.

O plano prevê ainda o envio antecipado de medicamentos, o mapeamento de áreas sujeitas ao calor extremo e a criação de zonas de resfriamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da região.

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