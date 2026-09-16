Ministério da Saúde prepara SUS para calor extremo no Nordeste

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O Ministério da Saúde apresentou, nesta quarta-feira ,16, o plano de preparação do Sistema Único de Saúde (SUS) para o Nordeste diante dos impactos previstos do El Ninõ .



A região deve enfrentar períodos de estiagem severa e temperaturas elevadas entre outubro deste ano e março de 2027.

O anúncio foi feito pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha , durante uma coletiva sobre os efeitos do fenômeno climático no Brasil. As ações fazem parte do programa Saúde Clima AdaptaSUS.

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Investimentos

Segundo o Ministério da Saúde, o programa prevê R$ 9,8 bilhões em investimentos para ampliar a resiliência climática do SUS até 2035.



O planejamento reúne 27 metas e 93 ações voltadas à preparação do sistema de saúde para eventos climáticos extremos.





Riscos à saúde

Entre os principais riscos previstos para o Nordeste estão a insegurança hídrica, casos de diarreia, doenças cardiorrespiratórias relacionadas à qualidade do ar, insegurança alimentar e desnutrição.



O Ministério também alerta para a possibilidade de aumento na proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Medidas planejadas

Para enfrentar os impactos, a pasta manterá bases da Força Nacional do SUS em Salvador, Recife e Fortaleza. Também serão instalados centros de informação em saúde e clima em Salvador e Fortaleza.