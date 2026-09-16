Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE

Testes clínicos com polilaminina começam ainda em setembro no Brasil

Participarão cinco pacientes entre 18 e 72 anos

Agatha Victoria Reis
Por
Estudo clínico com polilaminina
Estudo clínico com polilaminina - Foto: Reprodução| Globo

O primeiro estudo clínico com polilaminina será iniciado no dia 24 de setembro, segundo o laboratório Cristália. Na fase inicial, chamada de Fase 1, o objetivo é provar que o estudo funciona e que ele é seguro para humanos.

Liberado desde janeiro deste ano, o estudo clínico estava nas etapas burocráticas para viabilizar a pesquisa, que será o primeiro passo para analisar se a substância é segura para os humanos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Participarão cinco pacientes entre 18 e 72 anos que tiveram lesão completa na medula, na altura do tórax, e que já estão indicados para cirurgia. Além disso, o trauma precisa ter ocorrido há no máximo 72 horas, período analisado no estudo pré-clínico apresentado pela pesquisadora Tatiana Sampaio.

Leia Também:

FUTEBOL

Nutricionista revela segredo na dieta de Cristiano Ronaldo
Nutricionista revela segredo na dieta de Cristiano Ronaldo imagem

NOVIDADE

Idosos têm nova vacina grátis no SUS; veja quem pode tomar
Idosos têm nova vacina grátis no SUS; veja quem pode tomar imagem

PASSO A PASSO

Carne na bandeja preta é melhor? Saiba como escolher o alimento
Carne na bandeja preta é melhor? Saiba como escolher o alimento imagem

Quais os próximos passos da pesquisa?

Os testes acontecerão no Hospital das Clínicas e na Santa Casa de Misericórdia, os dois em São Paulo. A sugestão é que o SAMU ajude a levar pacientes que se encaixem no perfil do estudo até os hospitais a tempo.

O estudo, que está na primeira fase, ainda não tem resultados sobre a utilização do remédio. De acordo com Rogério Almeida, vice-presidente de Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação do Cristália, as próximas etapas só devem acontecer após a Fase 1.

"Dependendo dos resultados, o programa de desenvolvimento poderá avançar para as Fases 2 e 3, destinadas a avaliar a eficácia em um número maior de participantes. Trabalhamos em total alinhamento com a Anvisa e com todos os parceiros envolvidos, sempre com o mesmo objetivo: proteger os pacientes e gerar evidências científicas robustas de segurança e eficácia", afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil polilaminina Saúde

Relacionadas

Mais lidas