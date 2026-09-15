Idosos têm nova vacina grátis no SUS; veja quem pode tomar

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O Sistema Único de Saúde (SUS) disponibilizou, pela primeira vez, a vacina pneumocócica 20-valente conjugada (pneumo 20) para pessoas com 85 anos ou mais.

O imunizante protege contra a doença pneumocócica e suas formas graves, como a meningite e a pneumonia, que é uma das principais causas da morte de idosos.

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O risco para essa faixa etária está em mecanismos do próprio envelhecimento. Os principais fatores são o processo natural de envelhecimento do sistema imunológico e a maior frequência de comorbidades.

Dados do Ministério da Saúde apontam que a taxa de mortalidade por pneumonia entre pessoas acima dos 85 anos foi de 758,1 óbitos por 100 mil habitantes em 2024 e de 743,1 por 100 mil em 2025.

A pneumo 20 havia sido incorporada no Calendário Nacional de Vacinação em junho deste ano para crianças menores de 5 anos. Ela amplia a proteção contra 20 sorotipos de Streptococcus pneumoniae, apontada como a causa mais comum de infecções respiratórias.

Com isso, para aqueles que são parte do público-alvo acima dos 85 anos, pode receber o imunizante através do SUS somente com o documento que comprove a idade, sem necessidade de prescrição médica.

De acordo com a pasta, “o objetivo é contribuir para reduzir o risco de complicações, hospitalizações e óbitos entre as pessoas mais idosas. A estimativa é de que mais de 2,3 milhões de pessoas façam parte do público-alvo em todo o país”.

Para pessoas de 60 a 84 anos acamadas ou institucionalizadas e com condições clínicas especiais, a pneumo 20 permanece disponível na estratégia especial já estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A ampliação da vacinação para outras faixas etárias está prevista de forma gradativa, de acordo com critérios de vulnerabilidade e risco.

Como será o esquema de vacinação: