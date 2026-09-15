Carne na bandeja preta é melhor? Saiba como escolher o alimento

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Uma das dúvidas que pode surgir na hora de comprar carne no supermercado é se as cores das bandejas influenciam na qualidade do alimento. Mas afinal, o que quer dizer as opções vermelhas, amarelas, brancas e pretas?

As cores costumam estar relacionadas principalmente à estratégia comercial e à segmentação dos produtos. Em resumo, a embalagem pode ajudar a criar uma percepção sobre determinada carne, mas não substitui a análise do corte e das características do alimento.

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O que significam as cores das bandejas?

Até o momento, não existe uma regulamentação sanitária oficial que estabeleça uma determinada cor de bandeja como representante de uma categoria específica de carne.

Os supermercados podem utilizar, na prática, diferentes cores como parte da apresentação dos produtos e da estratégia de posicionamento.

Por exemplo, a bandeja preta costuma ser associada a uma linha mais sofisticada ou premium. A apresentação mais escura pode transmitir ao consumidor uma sensação de exclusividade e maior valor agregado.

A amarela pode aparecer relacionada a produtos destinados ao consumo cotidiano e, em alguns casos, a itens em promoção.

As embalagens vermelhas ou brancas também podem ser utilizadas para produtos de perfil mais tradicional, dependendo da estratégia adotada pelo estabelecimento.

Bandeja preta tem a melhor carne?

As embalagens pretas podem fazer com que determinado produto pareça mais sofisticado.

No entanto, isso não significa que a carne dentro dela seja automaticamente mais macia, saborosa ou nutritiva.

Como escolher carne no mercado?

Alguns detalhes podem ajudar as pessoas a encontrarem um corte mais macio, suculento e saboroso.

Um dos pontos mais importantes é o marmoreio, nome dado à gordura intramuscular distribuída pelo tecido da carne.

A gordura aparece como pequenas estrias ou fios de gordura branca espalhados pelo músculo, em vez de ficar concentrada apenas nas bordas.

Essa gordura pode contribuir para:

Maior suculência durante o preparo;

Mais sabor;

Melhor textura;

Sensação de maciez ao comer.

A cor da gordura é importante

Uma gordura branca ou cremosa é um aspecto desejável na avaliação visual da carne. Já uma tonalidade mais amarelada pode estar relacionada à idade do animal ou à alimentação recebida, embora a cor isoladamente não seja suficiente para determinar a qualidade, a maciez ou o sabor do produto.

Devido a isso, não é recomendável avaliar a carne por apenas uma característica.

O ideal é observar também aparência, gordura, corte, embalagem, conservação e informações do rótulo.

Observar as fibras da carne é necessário

Cortes com fibras mais finas e compactas tendem a apresentar características associadas a uma textura mais agradável.

Vale destacar que esse aspecto pode ser especialmente útil quando você está diante de duas opções do mesmo tipo de corte e precisa decidir qual levar.

Apesar disso, o modo de preparo também influencia bastante o resultado final. Uma carne adequada para cozimento rápido pode exigir cuidados diferentes de um corte destinado a preparações mais longas.