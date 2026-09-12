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Enamed acontece neste domingo em todo o país; veja regras da prova

Ministério da Educação determinou também as novas regras da avaliação a partir de 2027

Alice Paulilo
Por
Prova do Enamed acontece neste domingo
Prova do Enamed acontece neste domingo - Foto: Freepik / Magnific

O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) tem data marcada para o próximo domingo, 13, em todo o país. A avaliação mede o desempenho dos estudantes de medicina e também é utilizada para analisar a qualidade dos cursos de graduação da área.

A prova será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal, nos municípios indicados no edital e disponibilizados no Portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

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Cartão de confirmação já está disponível

Os participantes já podem consultar o cartão de confirmação de inscrição no site do Enamed. O documento reúne informações como número de inscrição, data, horário e local de realização da prova.

Também consta no cartão orientações relacionadas ao atendimento especializado e ao uso do nome social.

Manual reúne orientações sobre a avaliação

Para detalhar as etapas do exame, o Inep disponibilizou o manual “Enamed – Da Matriz de Referência ao Resultado do Participante”. O material apresenta informações técnicas, pedagógicas e logísticas sobre a avaliação e é destinado a estudantes de medicina, profissionais formados e instituições de ensino superior.

Entre os conteúdos apresentados está a explicação sobre a diferença entre o resultado individual do participante e o indicador utilizado para estabelecer o conceito do curso.

O Conceito Enade considera o percentual de concluintes que atingiram o nível de proficiência, convertido em uma escala de 1 a 5. A classificação é feita da seguinte forma:

  • Conceito 1: menos de 40% dos concluintes proficientes;
  • Conceito 2: de 40% a menos de 60% dos concluintes proficientes;
  • Conceito 3: de 60% a menos de 75% dos concluintes proficientes;
  • Conceito 4: de 75% a menos de 90% dos concluintes proficientes;
  • Conceito 5: 90% ou mais dos concluintes proficientes.

Para a composição do resultado, são considerados apenas os estudantes concluintes regularmente inscritos pela instituição, presentes na prova e com resultado válido. Cursos que tenham menos de dez concluintes nessa condição recebem a classificação Sem Conceito (SC).

O documento também apresenta o critério usado para estabelecer a pontuação que diferencia participantes proficientes daqueles que não atingem esse nível. Na edição de 2026, o ponto de corte está definido em 60 pontos na escala do exame.

Além disso, o manual explica o processo de elaboração das provas, que começa com a produção de questões por docentes de medicina selecionados por chamada pública e termina com a organização do caderno pelas comissões do Inep.

Enamed terá novas regras a partir de 2027

Criado pelo Ministério da Educação (MEC), o Enamed terá aplicação obrigatória a cada seis meses, a partir de 2027, para estudantes concluintes de cursos de medicina de todo o país.

A avaliação possui duas funções principais: verificar a formação dos futuros médicos e integrar processos seletivos de residência médica de acesso direto, como o processo unificado do Exame Nacional de Residências (Enare).

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Em junho deste ano, o Inep formalizou o uso do Enamed como instrumento para avaliar a proficiência dos estudantes e a qualidade dos cursos de graduação em medicina. A medida integra a nova política para a formação médica no país, prevista na Medida Provisória nº 1.370/2026.

Com a mudança, os formados precisarão alcançar rendimento suficiente no exame para solicitar a inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM). O registro é obrigatório para o exercício da medicina no Brasil.

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Inep medicina prova

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