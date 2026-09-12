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PROJETO DE LEI

Mudar nome na passagem aérea pode virar direito gratuito

Pela proposta, troca só deve ocorrer uma única vez por bilhete

Rodrigo Tardio
Por
Texto proíbe expressamente a comercialização, intermediação ou revenda dos bilhetes.
Texto proíbe expressamente a comercialização, intermediação ou revenda dos bilhetes. - Foto: Reprodução

A Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 3333/26, que garante ao passageiro o direito de transferir a titularidade da passagem aérea

passagem aérea de forma gratuita até 24 horas antes do embarque.

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A solicitação deve ser feita pela internet, aplicativo, telefone ou presencialmente nos balcões da companhia aérea, que terá até duas horas para efetivar a alteração.

Proposta

​Pela proposta, a troca só deve ocorrer uma única vez por bilhete. O texto proíbe expressamente a comercialização, intermediação ou revenda dos bilhetes.

Passagens compradas com descontos direcionados a grupos específicos, como idosos e estudantes, ficam de fora da medida.

​O autor da proposta, deputado Glaycon Franco (PSDB-MG), defende que a iniciativa fortalece a transparência e traz eficiência ao setor ao "evitar desperdícios decorrentes da inutilização de assentos que poderiam ser regularmente ocupados".

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​Proibições e sanções

O projeto impede que as empresas aéreas criem cláusulas que dificultem o processo ou neguem a troca com base no tipo de tarifa, promoções e programas de fidelidade.

Em caso de recusa injustificada, o consumidor terá direito à restituição integral do valor pago, além de possíveis reparações por danos materiais e morais.

​As companhias que descumprirem a norma estarão sujeitas às punições do Código de Defesa do Consumidor e a penalidades da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), com multas que podem chegar a R$ 500 mil.

​Custos e tramitação

Embora proíba taxas, multas ou cobrança de diferença tarifária, a proposta abre exceção para custos operacionais efetivamente comprovados pela empresa, desde que informados previamente ao cliente.

​A proposta tramita em caráter conclusivo e vai passar pelas comissões de Viação e Transportes; Defesa do Consumidor; e Constituição e Justiça e de Cidadania.

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Tags

Câmara dos Deputados Direitos do Consumidor legislação de aviação passagens aéreas projeto de lei 3333/26 transferência de titularidade

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