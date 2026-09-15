Salvador supera média nacional de pessoas que dormem mal; entenda riscos

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O sono é uma das partes mais importantes para o bem-estar das pessoas, porém, segundo dados do Vigitel, um levantamento pelo Ministério da Saúde, 24,4% dos adultos dormem menos de seis horas por noite em Salvador.

Esse índice está acima da média registrada entre as capitais brasileiras e o Distrito Federal, que é de 20,2%.

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O que um sono reduzido pode causar?

O problema de um sono reduzido não fica restrito somente a acordar cansado no dia seguinte, mas, de acordo com a Vigitel, a duração reduzida do sono ainda pode gerar grandes consequências para a pessoa, como:

Hipertensão;

Doenças cardiovasculares;

Obesidade;

Diabetes tipo 2;

Impactos sobre ansiedade, regulação emocional e sintomas depressivos.

Além disso, um sono curto ainda pode afetar a forma como a pessoa vai lidar com situações muito estressantes.

Por isso, a quantidade de horas dormidas é um ponto muito importante para que a pessoa garanta o seu bem-estar.

Pessoa dormindo - Foto: Reprodução | Magnific

Quantas horas de sono uma pessoa deve dormir?

Com o sono sendo uma das principais partes para o funcionamento do organismo, devemos estar atentos à sua qualidade e tempo que passamos dormindo.

Vale ressaltar que não existe uma quantidade exata de horas necessárias para uma pessoa dormir, visto que cada um possui o seu relógio biológico e precisa de uma quantidade de sono específica.

Mesmo não havendo uma resposta exata, a National Sleep Foundation (Fundação Nacional do Sono) dos Estados Unidos criou uma tabela com os períodos médios de sono para cada momento da vida:

Recém-nascido (0-3 meses): 14 a 17 horas por dia.

Bebê (4-11 meses): 12 a 15 horas por dia.

Primeira infância (1-2 anos): 11 a 14 horas por dia.

Idade pré-escolar (3-5 anos): 10 a 13 horas por dia.

Idade escolar (6-13 anos): 9 a 11 horas por dia.

Adolescentes (14-17 anos): 8 a 10 horas por dia.

Jovem adulto (18-25 anos): 7 a 9 horas por dia.

Adulto (26-64 anos): 7 a 9 horas por dia.

Idoso (a partir de 65 anos): 7 a 8 horas por dia.

Pessoa dormindo - Foto: Reprodução | Magnific

Consequências da falta de sono de acordo com as idades

Bebês e Primeira Infância

Efeito vulcânico (pressão de sono homeostática): quando cochilam menos do que o necessário, os bebês ficam extremamente irritados, exaustos e hiperexcitados, o que faz com que lutem contra o sono na hora de adormecer.

quando cochilam menos do que o necessário, os bebês ficam extremamente irritados, exaustos e hiperexcitados, o que faz com que lutem contra o sono na hora de adormecer. Impactos de curto prazo: provocam irritabilidade, impulsividade e hiperatividade.

provocam irritabilidade, impulsividade e hiperatividade. Impactos de longo prazo: pode haver comprometimento do desenvolvimento físico e intelectual da criança.

Bebê dormindo - Foto: Reprodução | Magnific

Crianças e adolescentes

Fase escolar: A privação de descanso pode levar a notas ruins, menor rendimento acadêmico, dificuldade para tomar decisões e aumento de comportamentos de risco. Além disso, causa piora no desempenho em atividades físicas, elevando o risco de lesões.

A privação de descanso pode levar a notas ruins, menor rendimento acadêmico, dificuldade para tomar decisões e aumento de comportamentos de risco. Além disso, causa piora no desempenho em atividades físicas, elevando o risco de lesões. Adolescência: soma-se aos prejuízos da fase escolar o risco aumentado de envolvimento em acidentes de carro devido à redução da atenção e ao aumento do cansaço.

Criança dormindo - Foto: Reprodução | Magnific

Adultos

Embora os adultos lidem melhor com a falta de repouso, é inevitável que fiquem mais irritados, menos atentos e com menor disposição no cotidiano.

Pessoa dormindo - Foto: Reprodução | Magnific

Consequências gerais para a saúde (em qualquer época da vida):

A falta de sono acumulada afeta o organismo como um todo: