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SUCESSO

Brasil domina ranking e tem 3 dos melhores hospitais da América Latina

Instituições brasileiras são referência em saúde na região

Franciely Gomes
Por
Hospitais brasileiros ocupam o topo da lista
Hospitais brasileiros ocupam o topo da lista - Foto: Ilustratativa | Magnific

O Brasil tem se tornado referência no quesito saúde ao longo dos últimos anos. Três hospitais brasileiros ocuparam o topo do Ranking IntelLat dos Melhores Hospitais e Clínicas da América Latina em 2026, que reúne 105 instituições de dez países.

O primeiro lugar ficou com Einstein Hospital Israelita, localizado em São Paulo. A lista ainda segue com o Hospital Sírio-Libanês, também em São Paulo, e o Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, completando o top 5.

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Confira o Top 10 completo:

  1. Einstein Hospital Israelita (São Paulo, Brasil) — 97,80 pontos
  2. Hospital Italiano de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina) — 88,66 pontos
  3. Fundación Santa Fe de Bogotá (Bogotá, Colômbia) — 85,10 pontos
  4. Hospital Sírio-Libanês (São Paulo, Brasil) — 83,84 pontos
  5. Hospital Moinhos de Vento (Porto Alegre, Brasil) — 82,66 pontos
  6. Hospital Alemán (Buenos Aires, Argentina) — 80,81 pontos
  7. Hospital Internacional - FCV (Bucaramanga, Colômbia) — 80,46 pontos
  8. Fundación Cardioinfantil La Cardio (Bogotá, Colômbia) — 79,81 pontos
  9. Centro Médico ABC (Cidade do México, México) — 79,39 pontos
  10. Hospital Punta Pacífica - Pacífica Salud (Cidade do Panamá, Panamá) — 76,34 pontos

Bahia e outros estados na lista

A Bahia também aparece na lista completa de hospitais referência na América Latina. Entre as instituições brasileiras, o Hospital da Bahia, localizado em Salvador, aparece na 81ª colocação geral.

O centro de saúde fica abaixo de hospitais referências de outras cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Porto Alegre, São Luís, Novo Hamburgo, Ribeirão Preto e Aparecida de Goiânia.

Especialidades dominam

Os hospitais brasileiros também se destacam no top 15 do ranking por suas especialidades em pneumologia, oncologia, ginecologia e obstetrícia, cardiologia, pediatria, neurologia, ortopedia e traumatologia, endocrinologia e diabetologia.

Pneumologia: Einstein Hospital Israelita, Hospital Sírio-Libanês, Hospital Moinhos de Vento, Hospital Nove de Julho e Hospital Santa Joana Recife.

Oncologia: Einstein Hospital Israelita, Hospital Sírio-Libanês, Hospital Moinhos de Vento e Hcor – Hospital do Coração.

Ginecologia e obstetrícia: Einstein Hospital Israelita, Hospital Moinhos de Vento, Casa de Saúde São José e Hospital Santa Joana Recife.

Cardiologia: Einstein Hospital Israelita, Hospital Sírio-Libanês e Hospital Moinhos de Vento.

Pediatria: Einstein Hospital Israelita, Hospital Sírio-Libanês e Hospital Moinhos de Vento.

Neurologia: Einstein Hospital Israelita, Hospital Moinhos de Vento, e Hospital Nove de Julho.

Ortopedia e Traumatologia: Einstein Hospital Israelita, Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Vitória.

Endocrinologia e Diabetologia: Einstein Hospital Israelita e Complexo Hospitalar de Niterói (CHN).

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