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PROPOSTA RECUSADA

Grande rede de plano de saúde encerra negociação de venda

Empresário recusa proposta de R$ 17 bilhões e mantém controle acionário da operadora de saúde

Jair Mendonça Jr
Por
Divergência entre as partes motivou o fim das conversas
Divergência entre as partes motivou o fim das conversas - Foto: Reprodução internet

A Amil comunicou aos funcionários o encerramento das negociações para a venda da empresa. O processo durou seis meses e envolveu conversas com fundos de investimento.

Amil
Amil - Foto: Reprodução internet

O empresário José Seripieri Júnior manteve a decisão de preservar o controle acionário da companhia. As tratativas ocorreram com os fundos Bain Capital e Advent, que apresentaram propostas avaliadas em R$ 17 bilhões pela totalidade das ações.

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O que motivou o fim das conversas

A divergência entre as partes motivou o fim das conversas. Os fundos pretendiam adquirir 100% da operação e implementar mudanças na liderança executiva. A gestão atual defendia a permanência no controle e aceitava apenas negociações de fatias minoritárias.

O comunicado oficial, assinado pelo Conselho de Administração, confirmou a interrupção das tratativas sem alterações na estrutura societária. A operadora informou que permanece aberta a propostas futuras para investimentos minoritários.

Crescimento no setor de saúde suplementar

A Amil registrou recuperação financeira e operacional nos últimos dois anos. A empresa foi adquirida por José Seripieri Júnior no final de 2023 por R$ 2 bilhões, além de R$ 9 bilhões em contingências.

A operadora atingiu a marca de 3,5 milhões de beneficiários e alcançou faturamento anual aproximado de R$ 30 bilhões. Os resultados financeiros atraíram o interesse de grandes fundos do mercado antes do término das conversas.

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