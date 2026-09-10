SAÚDE
Planos de saúde terão de cobrir mamografia digital sem limite de idade
Nova regra da ANS começa a valer em 1º de outubro para todas as pessoas
A partir de 1º de outubro, planos de saúde terão de garantir a cobertura de mamografia digital para todas as pessoas quando houver indicação médica, sem restrição de idade.
A regra da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) amplia o acesso ao exame, que atualmente tem cobertura obrigatória para mulheres de 40 a 69 anos.
A mudança foi aprovada pela ANS no dia 3 e anunciada nesta quinta-feira, 10. A agência é responsável pela regulação dos planos de saúde no Brasil.
O que muda na cobertura da mamografia?
Com a nova regra, a cobertura obrigatória deixa de estar vinculada à idade ou ao gênero da pessoa. O exame poderá ser realizado quando houver indicação médica, independentemente do paciente ter menos de 40 ou mais de 69 anos.
A ampliação também passa a contemplar todas as pessoas, incluindo aquelas que não se identificam exclusivamente como homem ou mulher.
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A decisão foi discutida na Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar (Cosaúde). A maioria dos integrantes defendeu que a mamografia digital já está consolidada como padrão de cuidado oncológico e que a restrição poderia atrasar o diagnóstico.
Por que a mamografia digital é importante?
A mamografia digital é uma versão mais avançada da mamografia convencional e pode identificar alterações nas mamas antes mesmo que elas sejam percebidas pelo toque.
O exame também apresenta vantagens relacionadas ao procedimento e ao acompanhamento médico, como:
- menor exposição à radiação;
- menor tempo de compressão das mamas;
- armazenamento das imagens em formato digital;
- facilidade para comparar exames ao longo do tempo;
- possibilidade de avaliação das imagens por diferentes especialistas.
A identificação precoce de alterações pode aumentar as chances de tratamento do câncer de mama e diminuir a necessidade de procedimentos mais invasivos.
Quantos casos de câncer de mama são registrados no Brasil?
O Instituto Nacional de Câncer (Inca), vinculado ao Ministério da Saúde, estima cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama por ano no Brasil. A ampliação da cobertura ocorre às vésperas do Outubro Rosa, período dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.
A própria ANS destacou a mudança como uma oportunidade para reforçar a importância da detecção precoce do câncer de mama.