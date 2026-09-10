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SAÚDE

Planos de saúde terão de cobrir mamografia digital sem limite de idade

Nova regra da ANS começa a valer em 1º de outubro para todas as pessoas

Isabela Cardoso
Por
ANS amplia cobertura de mamografia digital para todos os gêneros
ANS amplia cobertura de mamografia digital para todos os gêneros - Foto: José Cruz/Agência Brasil

A partir de 1º de outubro, planos de saúde terão de garantir a cobertura de mamografia digital para todas as pessoas quando houver indicação médica, sem restrição de idade.

A regra da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) amplia o acesso ao exame, que atualmente tem cobertura obrigatória para mulheres de 40 a 69 anos.

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A mudança foi aprovada pela ANS no dia 3 e anunciada nesta quinta-feira, 10. A agência é responsável pela regulação dos planos de saúde no Brasil.

O que muda na cobertura da mamografia?

Com a nova regra, a cobertura obrigatória deixa de estar vinculada à idade ou ao gênero da pessoa. O exame poderá ser realizado quando houver indicação médica, independentemente do paciente ter menos de 40 ou mais de 69 anos.

A ampliação também passa a contemplar todas as pessoas, incluindo aquelas que não se identificam exclusivamente como homem ou mulher.

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A decisão foi discutida na Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar (Cosaúde). A maioria dos integrantes defendeu que a mamografia digital já está consolidada como padrão de cuidado oncológico e que a restrição poderia atrasar o diagnóstico.

Por que a mamografia digital é importante?

A mamografia digital é uma versão mais avançada da mamografia convencional e pode identificar alterações nas mamas antes mesmo que elas sejam percebidas pelo toque.

O exame também apresenta vantagens relacionadas ao procedimento e ao acompanhamento médico, como:

  • menor exposição à radiação;
  • menor tempo de compressão das mamas;
  • armazenamento das imagens em formato digital;
  • facilidade para comparar exames ao longo do tempo;
  • possibilidade de avaliação das imagens por diferentes especialistas.

A identificação precoce de alterações pode aumentar as chances de tratamento do câncer de mama e diminuir a necessidade de procedimentos mais invasivos.

Quantos casos de câncer de mama são registrados no Brasil?

O Instituto Nacional de Câncer (Inca), vinculado ao Ministério da Saúde, estima cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama por ano no Brasil. A ampliação da cobertura ocorre às vésperas do Outubro Rosa, período dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

A própria ANS destacou a mudança como uma oportunidade para reforçar a importância da detecção precoce do câncer de mama.

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Agência Nacional de Saúde Suplementar Mamografia Saúde

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