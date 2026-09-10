Planos de saúde terão de cobrir mamografia digital sem limite de idade

Siga o A TARDE no Google

A partir de 1º de outubro, planos de saúde terão de garantir a cobertura de mamografia digital para todas as pessoas quando houver indicação médica, sem restrição de idade.

A regra da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) amplia o acesso ao exame, que atualmente tem cobertura obrigatória para mulheres de 40 a 69 anos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A mudança foi aprovada pela ANS no dia 3 e anunciada nesta quinta-feira, 10. A agência é responsável pela regulação dos planos de saúde no Brasil.

O que muda na cobertura da mamografia?

Com a nova regra, a cobertura obrigatória deixa de estar vinculada à idade ou ao gênero da pessoa. O exame poderá ser realizado quando houver indicação médica, independentemente do paciente ter menos de 40 ou mais de 69 anos.

A ampliação também passa a contemplar todas as pessoas, incluindo aquelas que não se identificam exclusivamente como homem ou mulher.

A decisão foi discutida na Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar (Cosaúde). A maioria dos integrantes defendeu que a mamografia digital já está consolidada como padrão de cuidado oncológico e que a restrição poderia atrasar o diagnóstico.

Por que a mamografia digital é importante?

A mamografia digital é uma versão mais avançada da mamografia convencional e pode identificar alterações nas mamas antes mesmo que elas sejam percebidas pelo toque.

O exame também apresenta vantagens relacionadas ao procedimento e ao acompanhamento médico, como:

menor exposição à radiação;

menor tempo de compressão das mamas;

armazenamento das imagens em formato digital;

facilidade para comparar exames ao longo do tempo;

possibilidade de avaliação das imagens por diferentes especialistas.

A identificação precoce de alterações pode aumentar as chances de tratamento do câncer de mama e diminuir a necessidade de procedimentos mais invasivos.

Quantos casos de câncer de mama são registrados no Brasil?

O Instituto Nacional de Câncer (Inca), vinculado ao Ministério da Saúde, estima cerca de 73.610 novos casos de câncer de mama por ano no Brasil. A ampliação da cobertura ocorre às vésperas do Outubro Rosa, período dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce da doença.

A própria ANS destacou a mudança como uma oportunidade para reforçar a importância da detecção precoce do câncer de mama.