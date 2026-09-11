Carretas da Saúde ampliam atendimento na Bahia; veja onde fazer exames

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

As Carretas de Saúde do Ministério da Saúde já atenderam 22.540 pessoas na Bahia, com a realização de 71.697 procedimentos. As unidades móveis oferecem exames e consultas especializadas em saúde da mulher, diagnóstico por imagem e oftalmologia.

Os serviços disponíveis estão disponíveis em diferentes municípios baianos. Entre os atendimentos estão mamografias, ultrassonografias, consultas ginecológicas e mastológicas, biópsias, tomografias, exames com doppler e cirurgias de catarata.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Municípios comtemplados pela carreta na Bahia

Unidade Móvel de Exames de Imagem (municípios contemplados): Cruz das Almas, Feira de Santana, Salvador, Vitória da Conquista, Teixeira de Freitas, Barreiras, Itaberaba, Jequié e Irecê.

Unidade Móvel de Saúde da Mulher (municípios contemplados): Paulo Afonso, Abaré, Ribeira do Pombal, Serrinha, Alagoinhas, Feira de Santana, Itapetinga, Senhor do Bonfim, Juazeiro, Barreiras, Ibotirama, Santa Maria da Vitória, Brumado, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Valença, Itabuna, Eunápolis, Santo Antônio de Jesus (em operação), Itaberaba, Camaçari (em operação) e Seabra.

Unidade Móvel de Oftalmologia e Catarata (municípios contemplados): Teixeira de Freitas, Eunápolis, Itabuna, Paulo Afonso, Guanambi e Juazeiro (em operação).

Atendimento em Vitória da Conquista

Uma das unidades que inicia atendimento neste período é a Carreta de Saúde da Mulher em Vitória da Conquista, instalada na Policlínica Regional de Saúde .

A unidade atenderá pacientes de Anagé, Barra do Choça, Belo Campo, Bom Jesus da Serra, Caetanos, Cândido Sales, Caraíbas, Condeúba, Cordeiros, Encruzilhada, Maetinga, Mirante, Piripá, Planalto, Poções, Presidente Jânio Quadros, Ribeirão do Largo e Tremedal, além de Vitória da Conquista

A estrutura oferece mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, biópsias, punção de mama, pequenas cirurgias e consultas com ginecologistas e mastologistas.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h , com consultas, exames e procedimentos voltados à investigação de câncer de mama e alterações do colo do útero.

Exames de imagem em Santa Maria da Vitória

Em Santa Maria da Vitória, a Carreta de Exames de Imagem está instalada na Policlínica Regional de Saúde e oferece tomografias computadorizadas e ultrassonografias gerais e com doppler.

A unidade atende moradores de Bom Jesus da Lapa, Canápolis, Cocos, Coribe, Correntina, Jaborandi, Santana, São Félix do Coribe, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Sítio do Mato e Santa Maria da Vitória.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso a exames de média e alta complexidade e reduzir o tempo de espera por diagnósticos especializados.

Como funciona o departamento

Os serviços das carretas são destinados exclusivamente a pacientes previamente agendados e encaminhados pelas secretarias municipais de Saúde. Portanto, a população não deve procurar as unidades sem orientação da rede municipal.

A estratégia faz parte de uma ação nacional para ampliar o acesso a exames e procedimentos especializados. No Brasil, as unidades já contabilizaram 277.631 pessoas atendidas e 690.998 procedimentos realizados. Também foram registradas 71.324 cirurgias de catarata, com 42.391 pessoas recuperando a visão.