Bahia registra alta de 20% nas cirurgias eletivas no primeiro semestre

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A Bahia realizou 475.128 cirurgias eletivas entre janeiro e junho de 2026, segundo o Ministério da Saúde. O número representa alta de 20% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados 396.536 procedimentos. Com isso, o estado fez 78.592 cirurgias a mais no primeiro semestre.

A Bahia teve a quarta maior alta do país no período, atrás do Distrito Federal (31%), Sergipe (25%) e Paraíba (23%). O crescimento foi registrado em 20 estados.

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No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS) realizou 7.552.260 cirurgias eletivas no primeiro semestre, aumento de 8% em relação aos 6,94 milhões de procedimentos registrados nos primeiros seis meses de 2025. Foram cerca de 608 mil cirurgias a mais.

O resultado ocorre após o SUS registrar, em 2025, o recorde de 14,9 milhões de cirurgias eletivas. A projeção do Ministério da Saúde é superar a marca em 2026 e ultrapassar 15 milhões de procedimentos.

Cirurgias do Agora Tem Especialistas

Entre as cirurgias incluídas no rol do programa Agora Tem Especialistas, a Bahia registrou crescimento de 1% no primeiro semestre.

Foram 170.377 procedimentos realizados entre janeiro e junho de 2026, contra 168.861 no mesmo período de 2025. O resultado representa 1.516 cirurgias a mais.

No país, foram realizados 2.923.242 procedimentos do rol no primeiro semestre, contra 2.658.742 no mesmo período do ano anterior. A alta foi de 9%, com crescimento registrado em 22 estados.

O rol reúne procedimentos cirúrgicos e especializados considerados prioritários e elegíveis ao cofinanciamento federal. A estratégia prevê recursos complementares para ampliar o atendimento e reduzir o tempo de espera de pacientes do SUS.

Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o aumento está relacionado à ampliação da capacidade de atendimento do sistema.

“Os números mostram que esse trabalho está dando resultado: mais de meio milhão de cirurgias a mais só no primeiro semestre deste ano e estamos avançando para superar um novo recorde em 2026”, afirmou.

A projeção do Ministério da Saúde é chegar a 6,1 milhões de procedimentos do rol do Agora Tem Especialistas em 2026, acima dos 5,7 milhões registrados em 2025.

Ofertas de Cuidados Integrados crescem

Outro indicador que apresentou avanço foi o número de Ofertas de Cuidados Integrados (OCIs). Até agosto, foram realizadas 1.318.617 OCIs no Brasil, número 54% superior ao registrado durante todo o ano de 2025, quando foram contabilizadas 857.740.

O modelo reúne, conforme a necessidade do paciente, consulta com especialista, exames e outras ações de cuidado, incluindo diagnóstico, dentro de um mesmo fluxo de atendimento.

De janeiro a agosto de 2026, as OCIs realizadas por componentes do Agora Tem Especialistas tiveram crescimento de mais de 1.100% em relação ao ano anterior.

Entre as ações estão as carretas de saúde da mulher, exames de imagem e oftalmologia, atendimentos realizados por hospitais privados e filantrópicos em troca de créditos financeiros e ações itinerantes, principalmente em regiões indígenas.

A previsão do Ministério da Saúde é alcançar aproximadamente 3,1 milhões de OCIs realizadas desde o início do modelo, em janeiro de 2025.