PrEP contra HIV aplicada 2 vezes ao ano chega ao Brasil

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O lenacapavir, um medicamento contra o HIV aplicado apenas duas vezes ao ano, será disponibilizado em 14 países da América Latina e do Caribe, incluindo o Brasil.

O acesso será ampliado pela Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) por meio dos Fundos Rotatórios Regionais, em acordo com a farmacêutica Gilead Sciences.

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A medida foi anunciada pela Opas na terça-feira, 15. A organização estima que cerca de 140 mil novas infecções pelo HIV ocorram anualmente na América Latina e no Caribe, o que reforça a necessidade de ampliar as alternativas de prevenção disponíveis na região.

O lenacapavir é uma forma de profilaxia pré-exposição (PrEP) injetável de ação prolongada. A aplicação é feita a cada seis meses, diferentemente de métodos que exigem uso diário ou administrações mais frequentes.

Em julho de 2025, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou o lenacapavir como uma opção adicional de PrEP para a prevenção do HIV. A recomendação foi baseada em evidências que demonstraram alta eficácia do medicamento na redução do risco de aquisição do vírus.

Brasil está entre os países que terão acesso

Além do Brasil, poderão adquirir o lenacapavir por meio dos Fundos Rotatórios da Opas Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. A disponibilização, porém, dependerá dos processos regulatórios e dos programas nacionais de cada país.

A nova modalidade de acesso complementa acordos de licenciamento voluntário que já abrangem 24 países da América Latina e do Caribe, dentro de uma estrutura global que contempla 120 países.

Produção do medicamento poderá ser feita no Brasil

Como parte da iniciativa, a Gilead Sciences se comprometeu a avançar na transferência de tecnologia para o Brasil, com o objetivo de possibilitar a produção local do lenacapavir.

Segundo a Opas, o processo ainda está em desenvolvimento e os prazos e mecanismos específicos não foram definidos. A organização afirma que, no longo prazo, o aumento da capacidade de produção regional poderá ampliar a disponibilidade do medicamento e contribuir para condições de aquisição mais sustentáveis.

Como funciona a PrEP com lenacapavir

A profilaxia pré-exposição é utilizada por pessoas que não têm HIV para reduzir o risco de adquirir o vírus. O lenacapavir amplia o conjunto de opções de prevenção por exigir apenas duas aplicações anuais.

A OMS aponta que a possibilidade de escolher entre diferentes modalidades de PrEP pode facilitar a adesão à prevenção, especialmente para pessoas que enfrentam dificuldades com medicamentos de uso diário, consultas frequentes ou outros obstáculos relacionados à prevenção.

Além do lenacapavir, as estratégias de prevenção recomendadas incluem PrEP oral, cabotegravir injetável de ação prolongada e, conforme o contexto, outras medidas de prevenção combinada. O uso de preservativos, testagem e diagnóstico também integra as estratégias de enfrentamento ao HIV.

Uso no Brasil ainda depende de etapas nacionais

A chegada do lenacapavir aos programas públicos não significa que o medicamento estará imediatamente disponível para toda a população. A incorporação dependerá de etapas regulatórias, definição de protocolos clínicos, capacitação de profissionais e planejamento dos sistemas de saúde de cada país.

A Opas informou que oferecerá cooperação técnica aos governos para avaliar necessidades, elaborar diretrizes, monitorar a implementação e preparar os serviços de saúde.

A organização também destaca que a introdução do medicamento deverá considerar as evidências científicas e as características de cada sistema nacional de saúde.