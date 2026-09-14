Alerta! Super El Niño ameaça Brasil com 6 ondas de calor até dezembro de 2026

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A passagem do Super El Ninõ pelo Brasil continua causando consequências severas no clima. De acordo com uma análise divulgada pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o país registrará pelo menos seis ondas de calor até dezembro de 2026.

Especialistas apontam que as regiões brasileiras serão afetadas com temperaturas elevadas, períodos de estiagem e aumento do risco de incêndios florestais. O crescimento pode chegar a marca de 3°C acima do normal.

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Os primeiros efeitos já poderão ser sentidos ainda no mês de setembro , com calor intenso no Centro-Sul e aumento das chuvas na Região Sul. As regiões Norte e Nordeste sofrerão maiores consequências com o calor intenso.

Incêndio florestal

Cerca de 560 municípios estão em nível de alerta alto para fogo causado pela estiagem e temperatura elevada, como mostra o levantamento conjunto do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e da Funceme (Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos).

Ao todo, 35% do território nacional poderá ser queimado, totalizando mais de 3 milhões de quilômetros quadrados. O alerta máximo vai para as áreas entre as regiões da Amazônia e do Pantanal.

Histórico de ondas de calor

Apesar da intensidade, a onda de calor do Super El Ninõ em 2026 não é a mais intensa na história do Brasil. Entre agosto e dezembro de 2023 e 2024, o país registrou seu recorde, com nove ondas de calor.

O número foi o maior desde o início dos registros em 1979. A média geral do país é de quatro ocorrências por ano, mantendo o equilíbrio durante as estações.