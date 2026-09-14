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Brasil atinge top 4 em ranking mundial de ataques de tubarões

País registrou 107 ocorrências nos últimos anos

Franciely Gomes
Por
Ataques foram registrados em diversos estados brasileiros
Ataques foram registrados em diversos estados brasileiros - Foto: Ilustrativa | Magnific com uso de IA

O Brasil ficou em quarto lugar no ranking mundial de países com mais ataques de tubarões. Realizado pelo International Shark Attack File (ISAF), mantido pelo Florida Museum of Natural History, nos Estados Unidos, o levantamento contabilizou 107 ocorrências no território brasileiro.

A última atualização da lista aconteceu em 2018, com registros históricos de diferentes períodos e regiões. Portanto, os números podem ser maiores atualmente, devido a registros recentes de incidentes nas praias de Recife, em Pernambuco.

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Na classificação, o Brasil perde apenas para Estados Unidos, que registrou 1.441 ataques; Austrália, que possui 642 registros e África do Sul, que marcou 255 ataques em sua lista de registros.

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Os ataques listados são nomeados como não provocados, que ocorrem quando o tubarão ataca uma pessoa em que ela tenha iniciado uma interação direta com ele.

Confira o ranking completo:

  1. Estados Unidos: 1.441 ataques
  2. Austrália: 642 ataques
  3. África do Sul: 255 ataques
  4. Brasil: 107 ataques
  5. Nova Zelândia: 52 ataques
  6. Papua-Nova Guiné: 48 ataques
  7. Ilhas Mascarenhas (Reunião): 46 ataques
  8. México: 40 ataques
  9. Bahamas: 29 ataques
  10. Irã: 23 ataques

Estados brasileiro com mais registros

Dentre os estados brasileiros com mais registros de ataques, Pernambuco domina a lista. O local concentra mais de 50% das ocorrências, com 59 ao todo, seguido de São Paulo, que possui 11.

A lista segue com registros de 10 casos no Maranhão, 7 no Rio de Janeiro e 5 no Rio Grande do Sul. Além de ocorrências na Bahia, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraná e Ceará.

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Tags

brasil Segurança tubarões

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