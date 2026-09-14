Hilux apreendida revelou R$ 5 milhões da Ancine para filme sobre Bolsonaro

Siga o A TARDE no Google

Os recursos destinados para o filme Dark Horse, uma biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), vão além do captado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e inclue também a Ancine (Agência Nacional do Cinema).

Em 2021, sob gestão do então secretário especial da Cultura, Mário Frias, a estatal autorizou a empresa a Go7 Assessoria, Produção e Marketing Cultural Ltda., pertencente à produtora Karina Gama, a captar R$ 5 milhões por meio dos incentivos da Lei do Audiovisual, para a produção da obra.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Ancine para esclarecer a situação, e aguarda retorno.

A autorização para transferência do recurso milionário foi descoberta pela Polícia Civil de São Paulo, em junho deste ano, após a apreensão de um carro no modelo Hilux, sob posse da produtora Karina Gama.

Hilux escancara ligação de produtora de Dark Horse à captação de R$ 5 milhões

A mulher deu acesso do veículo aos agentes, de acordo com informações da coluna Ramiro Brites, do portal Metrópoles. Conforme o colunista, a caminhonete Hilux está registrada em nome da empresa “K.F. DA GAMA BERNASSI”.

No entanto, esse mesmo CNPJ já pertenceu a outra empresa: a Go7 Assessoria, Produção e Marketing Cultural LTDA, que está no centro das investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil, que tiveram os sigilos abertos no domingo por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mario Frias já destinou R$ 54 mil à produtora do Dark Horse

Mario Frias, que também participa diretamente da produção do longa, já destinou R$ 54 mil à Go7, a mesma empresa de Karina da Gama. Segundo o colunista, o montante foi encaminhado em 2022, quando Frias foi eleito a deputado federal.

A coluna não informou se o valor foi direcionado à produção do Dark Horse.

Dark Horse: Mário Frias é apontado como líder de esquema criminoso

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), apontou a suspeita de que o deputado federal Mário Frias (PL-SP), produtor do filme Dark Horse, tenha atuado como líder de um esquema criminoso.

O esquema citado por Dino tinha como finalidade o desvio de recursos, no âmbito das investigações sobre o financiamento da obra cinematográfica.