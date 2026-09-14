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POLÍTICA

Hilux apreendida revelou R$ 5 milhões da Ancine para filme sobre Bolsonaro

Agência autorizou captação do valor durante gestão de Mário Frias, em 2021

Gabriela Araújo
Por
Imagem de divulgação do filme Dark Horse
Imagem de divulgação do filme Dark Horse - Foto: Divulgação | Dark Horse
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Os recursos destinados para o filme Dark Horse, uma biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), vão além do captado com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e inclue também a Ancine (Agência Nacional do Cinema).

Em 2021, sob gestão do então secretário especial da Cultura, Mário Frias, a estatal autorizou a empresa a Go7 Assessoria, Produção e Marketing Cultural Ltda., pertencente à produtora Karina Gama, a captar R$ 5 milhões por meio dos incentivos da Lei do Audiovisual, para a produção da obra.

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O portal A TARDE entrou em contato com a assessoria da Ancine para esclarecer a situação, e aguarda retorno.

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A autorização para transferência do recurso milionário foi descoberta pela Polícia Civil de São Paulo, em junho deste ano, após a apreensão de um carro no modelo Hilux, sob posse da produtora Karina Gama.

Hilux escancara ligação de produtora de Dark Horse à captação de R$ 5 milhões

A mulher deu acesso do veículo aos agentes, de acordo com informações da coluna Ramiro Brites, do portal Metrópoles. Conforme o colunista, a caminhonete Hilux está registrada em nome da empresa “K.F. DA GAMA BERNASSI”.

No entanto, esse mesmo CNPJ já pertenceu a outra empresa: a Go7 Assessoria, Produção e Marketing Cultural LTDA, que está no centro das investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil, que tiveram os sigilos abertos no domingo por determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Mario Frias já destinou R$ 54 mil à produtora do Dark Horse

Mario Frias, que também participa diretamente da produção do longa, já destinou R$ 54 mil à Go7, a mesma empresa de Karina da Gama. Segundo o colunista, o montante foi encaminhado em 2022, quando Frias foi eleito a deputado federal.

A coluna não informou se o valor foi direcionado à produção do Dark Horse.

Dark Horse: Mário Frias é apontado como líder de esquema criminoso

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), apontou a suspeita de que o deputado federal Mário Frias (PL-SP), produtor do filme Dark Horse, tenha atuado como líder de um esquema criminoso.

O esquema citado por Dino tinha como finalidade o desvio de recursos, no âmbito das investigações sobre o financiamento da obra cinematográfica.

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