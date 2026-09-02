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Toyota SW4 e Hilux recebem grandes descontos como respostas à marcas chinesas
Nova tabela passa a valer a partir desta quarta-feira, 2
A Toyota anunciou que vai realizar uma alteração na tabela de preços da Hilux e da SW4 nesta quarta-feira, 2. O movimento se dá principalmente como uma resposta ao avanço de marcas chinesas como BYD e GWM.
Com esse movimento, a Hilux SRV passará a custar R$ 269.900 enquanto a SW4 receberá o novo preço de R$ 369.900.
No caso do segundo modelo, que custava aproximadamente R$ 427 mil, a redução total será de R$ 57.100 — uma queda de 13,4%, aponta o portal CNN.
Clientela fiel e “exclusividade” permitiam preços mais altos
Os dois modelos, principalmente a SW4, construíram uma clientela fiel no Brasil, suportados principalmente pelos argumentos de robustez e confiabilidade mecânica.
Por isso, durante anos a Toyota se viu no topo com esses dois carros e, por causa disso, cobrava um pouco a mais por esses dois modelos.
Chegada dos chineses ameaçou hegemonia
Porém, esse domínio do mercado foi abalado com a chegada das marcas chinesas, que começaram a ocupar a faixa do mercado onde a Toyota aparentava ser irredutível.
Modelos como o GWM Haval H9 começaram a “bater de frente” com o SW4, chegando até a tomar a liderança de venda por alguns meses.
Sobre a Hilux e a SW4
Tanto a Hilux SRV quanto a SW4 utilizam a mesma mecânica de motor, um turbodiesel 2.8 de 204 cv e 50,9 kgfm, ligado a um câmbio automático de seis marchas e tração 4x4.
Economia
- Hilux SRV Diesel (2.8): faz média de 9 a 10,1 km/l na cidade e entre 11,2 e 11,3 km/l na estrada.
- SW4 Diesel (2.8): faz média de 9,3 a 9,8 km/l na cidade e de 10,5 a 11,2 km/l na estrada.