Toyota SW4 e Hilux recebem grandes descontos como respostas à marcas chinesas

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A Toyota anunciou que vai realizar uma alteração na tabela de preços da Hilux e da SW4 nesta quarta-feira, 2. O movimento se dá principalmente como uma resposta ao avanço de marcas chinesas como BYD e GWM.

Com esse movimento, a Hilux SRV passará a custar R$ 269.900 enquanto a SW4 receberá o novo preço de R$ 369.900.

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No caso do segundo modelo, que custava aproximadamente R$ 427 mil, a redução total será de R$ 57.100 — uma queda de 13,4%, aponta o portal CNN.

Toyota SW4 - Foto: Divulgação | Toyota

Clientela fiel e “exclusividade” permitiam preços mais altos

Os dois modelos, principalmente a SW4, construíram uma clientela fiel no Brasil, suportados principalmente pelos argumentos de robustez e confiabilidade mecânica.

Por isso, durante anos a Toyota se viu no topo com esses dois carros e, por causa disso, cobrava um pouco a mais por esses dois modelos.

Chegada dos chineses ameaçou hegemonia

Porém, esse domínio do mercado foi abalado com a chegada das marcas chinesas, que começaram a ocupar a faixa do mercado onde a Toyota aparentava ser irredutível.

Toyota Hilux - Foto: Divulgação | Toyota

Modelos como o GWM Haval H9 começaram a “bater de frente” com o SW4, chegando até a tomar a liderança de venda por alguns meses.

Sobre a Hilux e a SW4

Tanto a Hilux SRV quanto a SW4 utilizam a mesma mecânica de motor, um turbodiesel 2.8 de 204 cv e 50,9 kgfm, ligado a um câmbio automático de seis marchas e tração 4x4.

Economia