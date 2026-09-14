Duas apostas da Bahia batem na trave e quase ganham R$ 84 milhões

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Duas apostas feitas na Bahia ficaram a apenas uma dezena de distância de transformar um jogo de R$ 6 em um prêmio milionário.

Os bilhetes registrados em Salvador e Juazeiro acertaram cinco dos seis números do concurso 3.057 da Mega-Sena, realizado neste domingo, 13, e levaram R$ 31.872,72 cada. Ninguém conseguiu acertar todas as dezenas, e o prêmio principal acumulou.

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O concurso tinha estimativa de R$ 84 milhões, mas, sem vencedor na faixa principal, o valor projetado para o próximo sorteio subiu para R$ 95 milhões.

Apostas quase chegaram ao prêmio máximo

Os dois jogos baianos foram apostas simples, com seis números marcados e investimento de R$ 6 cada. Em Salvador, o bilhete foi registrado na Loteria Estação da Sorte, no Shopping Paralela, localizado na Avenida Paralela.

Já a segunda aposta premiada foi feita em Juazeiro, no norte da Bahia, por meio dos canais eletrônicos das Loterias Caixa.

Apesar de terem acertado cinco dezenas, os apostadores não levaram o prêmio principal porque faltou um número para completar a combinação vencedora.

As dezenas sorteadas no concurso 3.057 foram: 02 – 04 – 16 – 21 – 48 – 53

Resultado teve 86 ganhadores da quina

Além das duas apostas da Bahia, outras 84 apostas espalhadas pelo Brasil também acertaram cinco dezenas.

Ao todo, 86 jogos fizeram a quina e receberam R$ 31.872,72 cada. Outras 5.234 apostas acertaram quatro números e levaram R$ 863,24.

Como nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o prêmio máximo ficou acumulado para o próximo concurso, marcado para terça-feira, 15.

Prêmio pode chegar a R$ 95 milhões

Com o acúmulo, a estimativa da Mega-Sena para o próximo sorteio é de R$ 95 milhões.

Para os dois apostadores baianos, o resultado do concurso representa um retorno de mais de 5,3 mil vezes o valor de R$ 6 investido em cada aposta simples.

Como sacar o prêmio da Mega-Sena?

Prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa, conforme o valor.

Para valores superiores a R$ 2.259,20, o pagamento deve ser realizado em uma agência da Caixa. É necessário apresentar:

comprovante de identidade original com CPF;

recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou superiores a R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após a apresentação do ganhador na agência da Caixa.

No caso de apostas realizadas pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo Loterias Caixa, prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44, correspondente ao valor bruto de R$ 2.259,20, podem ser recebidos em casas lotéricas, agências da Caixa ou por transferência para o Mercado Pago.

O ganhador tem 90 dias após a data do sorteio para solicitar o pagamento do prêmio. Depois desse período, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).