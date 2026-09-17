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De graça! Lula anuncia distribuição de “canetas emagrecedoras” pelo SUS

Medicamentos serão destinados a pacientes que estão atualmente na fila para cirurgia bariátrica

Luan Julião
Por
O presidente Lula, candidato à reeleição
O presidente Lula, candidato à reeleição - Foto: Foto: Ricardo Stuckert.
Eleições 2026

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira, 17, que as chamadas “canetas emagrecedoras” serão disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A medida foi divulgada inicialmente durante uma agenda do presidente em Montes Claros, em Minas Gerais, e posteriormente reforçada por meio de uma peça de propaganda eleitoral publicada por Lula.

Durante visita à fábrica da Eurofarma, o presidente afirmou que o tratamento será destinado a pessoas que aguardam por cirurgia bariátrica. A declaração ocorreu durante a passagem de Lula pela unidade da empresa, que produz medicamentos.

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Mais tarde, o presidente publicou uma peça eleitoral nas redes sociais para destacar o anúncio. Na imagem, Lula aparece usando um boné com a identificação do SUS ao lado da frase “Canetas emagrecedoras no SUS”. O material também traz a mensagem “Mais saúde para quem precisa”.

Na legenda da publicação, Lula escreveu: “As canetas emagrecedoras serão disponibilizadas no SUS! Mais acesso ao tratamento da obesidade e mais qualidade de vida para a população.”

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A proposta apresentada pelo presidente relaciona a disponibilização dos medicamentos à ampliação do acesso ao tratamento da obesidade. Segundo Lula, a iniciativa busca atender pessoas que atualmente estão na fila para a realização de cirurgia bariátrica.

O anúncio ocorre em meio às discussões sobre alternativas medicamentosas para o tratamento da obesidade e à ampliação do acesso a esse tipo de tratamento na rede pública de saúde.

Até o momento, as informações divulgadas por Lula não detalham, na peça eleitoral, o cronograma para início da distribuição, os critérios completos para acesso aos medicamentos ou quais apresentações estarão disponíveis na rede pública.

A medida ainda depende da definição dos procedimentos necessários para sua implementação no SUS.

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Tags

bariátrica Luiz Inácio Lula da Silva Obesidade saúde pública sus

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