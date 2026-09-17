DC tem quase 30% dos registros de candidaturas inaptas na Bahia após racha interno

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Quase três em cada dez candidaturas registradas pelo Democracia Cristã (DC) na Bahia aparecem como inaptas na plataforma DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dos 43 registros cadastrados pelo partido para as eleições de 2026, 13 estão nessa situação.

O levantamento considera as candidaturas registradas para os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual. O maior número de registros está na disputa pela Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), com 29 candidaturas, das quais sete constam como inaptas.

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Na corrida pela Câmara dos Deputados, o DC possui 11 registros, sendo cinco classificados como inaptos. Já na disputa pelo governo estadual, duas candidaturas foram cadastradas, mas apenas uma permanece concorrendo. O registro de José Estêvão dos Santos Barbosa, conhecido como Estêvão, foi indeferido pela Justiça Eleitoral e aparece como inapto no sistema.

Para o Senado, o partido tem um único registro, que consta como apto.

Veja os números

Governador: 2 registros de candidaturas | 1 inapta

2 registros de candidaturas | 1 inapta Senador: 1 registro de candidatura | nenhuma inapta

1 registro de candidatura | nenhuma inapta Deputado federal: 11 registros de candidaturas | 5 inaptas

11 registros de candidaturas | 5 inaptas Deputado estadual: 29 registros de candidaturas | 7 inaptas

29 registros de candidaturas | 7 inaptas Total: 43 registros de candidaturas | 13 inaptas

O percentual corresponde a cerca de 30,2% dos registros do partido.

Candidaturas inaptas

Entre os candidatos a deputado federal que aparecem como inaptos estão Allyson Dantas, Bruno Elias, Elton Viana, Marli Lima e Neto da Kombi.

Na disputa por uma vaga de deputado estadual, aparecem como inaptos Araguacy Costa, Claudio José, Ernest Christian, Marcos Seguro, Neto da Kombi, Sargento Igor Mandacaru e Silas Rodrigues.

No caso de Neto da Kombi, o nome consta como inapto nas disputas para deputado federal e deputado estadual. Como se trata do mesmo candidato, o registro é contabilizado duas vezes no total de 13 registros inaptos.

Crise interna dividiu o partido

Parte dos registros classificados como inaptos está relacionada ao racha que dividiu o DC baiano durante o período de convenções partidárias.

A disputa interna levou à realização de duas convenções distintas para definir o candidato da legenda ao governo da Bahia. Um grupo indicou Ariel Capistrano, enquanto outra ala lançou José Estêvão para a disputa pelo Palácio de Ondina.

O conflito passou a ser discutido na Justiça Eleitoral e também envolveu a disputa pelo comando estadual do partido.

Estêvão chegou a buscar judicialmente o reconhecimento de seu grupo no controle da legenda. Em 21 de agosto, porém, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) extinguiu o processo. Na decisão, a desembargadora eleitoral Patrícia Didier de Morais Pereira apontou que as questões relacionadas à legitimidade para dirigir o partido e praticar atos eleitorais deveriam ser analisadas nos processos específicos de registro de candidatura e de regularidade partidária.

Com a decisão, o comando estadual do DC voltou para o grupo de Ariel Capistrano.

Candidatura ao governo foi barrada

A disputa também teve reflexos diretamente na eleição para o governo estadual. José Estêvão teve sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral e recorreu da decisão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O recurso, no entanto, foi rejeitado por unanimidade pelo TSE. Com isso, o registro de Estêvão permaneceu indeferido e Ariel Capistrano ficou como candidato do DC na disputa pelo governo da Bahia.

Ariel aparece atualmente como concorrendo no DivulgaCandContas, enquanto Estêvão consta como inapto.

Sete candidaturas ligadas ao grupo de Estêvão

Dos 13 registros classificados como inaptos no levantamento, sete estão relacionados ao grupo político que havia lançado a candidatura de José Estêvão ao governo, informação confirmada pelo próprio Estêvão à reportagem do A TARDE.

São eles:

Bruno Elias — deputado federal;

— deputado federal; Elton Viana — deputado federal;

— deputado federal; Marli Lima — deputado federal;

— deputado federal; Neto da Kombi — deputado federal e deputado estadual;

— deputado federal e deputado estadual; Araguacy Costa — deputado estadual;

— deputado estadual; Marcos Seguro — deputado estadual;

— deputado estadual; Sargento Igor Mandacaru — deputado estadual.

O grupo representa parte significativa das candidaturas do DC que aparecem atualmente como inaptas na plataforma eleitoral.

A classificação, porém, não significa necessariamente que todos os registros tenham sido considerados inaptos pelo mesmo motivo. A situação de cada candidatura decorre de seu respectivo processo eleitoral e deve ser analisada individualmente.

Cenário após a disputa interna

Com a decisão definitiva sobre a candidatura ao governo e a manutenção de Ariel Capistrano como representante do DC na disputa, o partido chega à reta eleitoral com parte de seus registros classificados como inaptos no sistema do TSE.

O levantamento mostra que a situação atinge 13 das 43 candidaturas cadastradas, justamente em um cenário marcado pela disputa interna que colocou duas alas da legenda em lados opostos e levou o conflito para a Justiça Eleitoral.