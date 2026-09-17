Flávio Bolsonaro ataca Lula na Bahia após reajuste do Bolsa Família

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O senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à presidência, fez duros ataques ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira, 17, após o anúncio de reajuste no programa Bolsa Família às vésperas do primeiro turno das eleições.

Durante agenda em Vitória da Conquista, Flávio, que esteve acompanhado de aliados bolsonaristas em uma carreata, acusou Lula de apresentar uma “falsa promessa de campanha”, afirmando que o petista atuou em um “ato de desespero”.

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“Não caiam em mais uma falsa promessa da campanha, porque o Lula, em um ato de desespero, acabou de fazer um decreto mesmo sabendo que é ilegal e proibido durante as eleições. Fez uma coisa que não fez em quatro anos de governo. Faltando 17 dias para eleição, ele acha que vai enganar alguém dando reajuste no Bolsa Família. Ele sabe que isso não pode", disparou o senador, que ainda disse estar “botando para torar” no Nordeste.

“Estamos aqui diretamente da Bahia, e o sentimento que estou vendo em todo o Nordeste é o de decepção com o atual governo [...] A gente está botando para torar no Nordeste inteiro”, completou o senador.

Lula anuncia reajuste no Bolsa Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira, 17, uma série de reajuste de valores no Bolsa Família, faltando cerca de três semanas para o primeiro turno das eleições.

Com as mudanças, o Bolsa Família ficará assim: