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ALTERNÂNCIA

Luiz Viana retoma posto de maior colégio eleitoral de Salvador

Unidade de ensino em Brotas supera Colégio Rotary, em Itapuã

Rodrigo Tardio
Por
Colégio Estadual Luiz Viana
Colégio Estadual Luiz Viana - Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE
Eleições 2026

O mapa da votação na capital baiana passou por uma nova reorganização. O Colégio Estadual Luiz Viana, localizado no bairro de Brotas, recuperou o topo do ranking e voltou a ser o maior colégio eleitoral de Salvador.

A informação foi confirmada pelo portal A TARDE, nesta quinta-feira, 17, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).

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Com a recente movimentação do eleitorado, a tradicional unidade de ensino desbancou o Colégio Rotary, em Itapuã, que havia assumido a liderança no pleito de 2024.

Alternância

A alternância reflete a dinâmica demográfica e a transferência constante de domicílios eleitorais entre os grandes bairros soteropolitanos. Em 2024, dados do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) registraram a liderança inédita da escola de Itapuã.

Na ocasião, o Rotary alcançou 18.188 eleitores cadastrados, superando o Luís Viana por uma diferença de 976 votantes — a instituição de Brotas contabilizava 17.212 cidadãos aptos a votar.

Retomada

A recuperação do posto pelo Luíz Viana reafirma a relevância de Brotas como polo central de concentração populacional da cidade.

O colégio, conhecido pela vasta infraestrutura de seções eleitorais, volta a liderar a lista de zonas da capital, seguido pela unidade de Itapuã e pela Escola Municipal Clériston Andrade, em São Marcos, que na última contagem figurava na terceira posição com 14.696 eleitores.

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brotas Colégio Estadual Luiz Viana Colégio Rotary eleiçoesnabahia Eleitorado Bahia Guiadoeleitor TRE-BA Votação Salvador

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