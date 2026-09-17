Luiz Viana retoma posto de maior colégio eleitoral de Salvador

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O mapa da votação na capital baiana passou por uma nova reorganização. O Colégio Estadual Luiz Viana, localizado no bairro de Brotas, recuperou o topo do ranking e voltou a ser o maior colégio eleitoral de Salvador.

A informação foi confirmada pelo portal A TARDE, nesta quinta-feira, 17, no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA).

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Com a recente movimentação do eleitorado, a tradicional unidade de ensino desbancou o Colégio Rotary, em Itapuã, que havia assumido a liderança no pleito de 2024.

Alternância

A alternância reflete a dinâmica demográfica e a transferência constante de domicílios eleitorais entre os grandes bairros soteropolitanos. Em 2024, dados do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) registraram a liderança inédita da escola de Itapuã.

Na ocasião, o Rotary alcançou 18.188 eleitores cadastrados, superando o Luís Viana por uma diferença de 976 votantes — a instituição de Brotas contabilizava 17.212 cidadãos aptos a votar.

Retomada

A recuperação do posto pelo Luíz Viana reafirma a relevância de Brotas como polo central de concentração populacional da cidade.

O colégio, conhecido pela vasta infraestrutura de seções eleitorais, volta a liderar a lista de zonas da capital, seguido pela unidade de Itapuã e pela Escola Municipal Clériston Andrade, em São Marcos, que na última contagem figurava na terceira posição com 14.696 eleitores.