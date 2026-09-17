Justiça Eleitoral inicia geração de mídias para as Eleições 2026

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​O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) deu início, nesta quinta-feira,17, ao processo de geração de mídias para o pleito geral de 2026.

A etapa se estende até sexta-feira, 18, e abrange as 199 Zonas Eleitorais do estado. Na capital baiana, as atividades começaram às 9h, na 1ª Zona Eleitoral, localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB), sob a liderança da desembargadora eleitoral Patrícia Didier.

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​Transparente e franqueado à população, o evento pode ser fiscalizado de perto por membros do Ministério Público, integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), além de fiscais de partidos e coligações.

​Como funciona a preparação

​A fase atual é fundamental para a infraestrutura tecnológica do pleito, envolvendo a transferência e o armazenamento seguro de dados essenciais em dispositivos físicos (como mídias de memória e pen drives).

- ​Carga de dados: gravação dos sistemas operacionais e de votação, bem como do eleitorado apto por seção e dos perfis dos postulantes com suas fotos oficiais.

- ​Mídias de resultado: preparação dos dispositivos virgens que vão receber e consolidar os votos ao término do dia de votação.

- ​Próxima etapa: finalizada a gravação, todo o material fica sob custódia e reservado até o momento da carga e lacração final dos aparelhos.

Foto: .José Simões | Ag. A TARDE

​Ao todo, o território baiano vai contar com 39.744 urnas eletrônicas em operação durante o pleito de 2026, das quais 5.141 serão alocadas exclusivamente em Salvador.

Protocolo de lacração

Entre as medidas obrigatórias, destacam-se a realização de simulações práticas de votação em urnas sorteadas para auditoria, além do escrutínio minucioso que atesta a autenticidade e a integridade de todos os softwares instalados.

​Para assegurar a inviolabilidade dos equipamentos, a aplicação dos lacres obedece a normas rigorosas de rastreabilidade, sendo cada etapa do fluxo de trabalho devidamente documentada e registrada em ata pública.

​Esta fase de carga e lacro é crucial na engrenagem preparatória do tribunal. Com a conclusão desses procedimentos, os aparelhos ficam prontos e certificados para o transporte seguro até as seções e locais de votação em todo o estado.

Reforço na segurança das urnas

​A segurança e o isolamento tecnológico dos equipamentos de votação foram reafirmados pela desembargadora eleitoral Patrícia Didier durante o início dos trabalhos de preparação das mídias.

A magistrada enfatizou o caráter inviolável do sistema ao explicar como são manipulados os dados que vao carregar os aparelhos de votação.

"A Justiça Eleitoral inicia a gravação do sistema que vai operar no pleito da Bahia, contendo a relação das seções eleitorais, fotos e números dos candidatos, além do cadastro definitivo de 11,3 milhões de eleitores aptos — consolidação mantida inalterada desde o fim de abril.

E emendou:

"Com o recente fechamento e lacração do sistema de candidaturas (Cand), os dados gravados nas mídias servir para a carga (inseminação) das urnas eletrônicas nas 199 zonas eleitorais do estado, procedimento agendado para ocorrer entre 22 de setembro e 1º de outubro", disse Patrícia Didier.

