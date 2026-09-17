Candidatos ao governo da Bahia travam disputa sem verba

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Em meio aos milhões de reais recebidos pelos candidatos ao governo da Bahia, a exemplo de ACM Neto (União) e Jerônimo Rodrigues (PT), dois postulantes ao Palácio de Ondina caminham no sentido inverso, disputando o pleito sem terem recebido qualquer centavo das legendas a quais representam.

São os casos de Maria Bona (PCO) e Ariel Capistrano (DC). Até agora, nenhum deles teve acesso a doações, segundo dados que constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral.

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Ariel fez doação à própria campanha

No caso do democrata-cristão, há um alento: ele doou um valor de R$ 2 mil à própria campanha. Porém, as despesas de campanha já consumiram, até agora, o valor de R$ 1.300:

R$ 800 de despesa com impulsionamento de conteúdos;

R$ 500 em "diversas a especificar".

Perfil de Ariel Capistrano na plataforma DivulgaCand, do TSE - Foto: Reprodução/TSE

Já Maria Bona, além de não ter qualquer valor entre doações próprias e do partido, não apresentou à Justiça Eleitoral as despesas de campanha.

Maria Bona (ao centro), candidata ao governo da Bahia - Foto: Reprodução/Instagram

ACM Neto ultrapassa marca de R$ 10 milhões em doações de campanha

O candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União), superou a marca de R$ 10 milhões em doações para a sua campanha ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro deste ano.

Do total, pouco mais de R$ 8,6 milhões foram oriundas do diretório nacional do partido. Foram duas doações do grupo:

R$ 4.642.558,21, feita no dia 25 de agosto;

R$ 4.000.000,00, feita no dia 8 de setembro.

Ainda sobre doações feitas por partidos, ACM Neto recebeu outros R$ 500 mil da direção nacional do Podemos. Já em termos de Bahia, foram mais R$ 181 mil do diretório estadual do União Brasil. Todos os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Candidato ao governador da Bahia, ACM Neto (União) - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

Frente de 30% sobre Jerônimo Rodrigues

Quando o comparativo é feito com dois dos seus principais adversários, Jerônimo Rodrigues (PT) e Ronaldo Mansur (PSOL), a diferença fica mais evidente.

Governador pontuou que “corpo de mulher não é atração de votos” - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O petista, pelo menos até agora, recebeu doações que, no total, somam R$ 7.140.485,79 — somente da direção nacional do PT vieram R$ 6.878.880,62. No geral, a campanha dele teve acesso a cerca de 30% a menos em doações em relação a ACM Neto.

Quanto ao psolista, a distância é ainda maior. Mansur recebeu "apenas" R$ 450 mil da direção nacional do PSOL para realizar a sua campanha ao governo da Bahia — mais de 96% de diferença.