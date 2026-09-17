Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

DÁRIO 4E20

Candidato a deputado federal leva pé de maconha para ato público

Ato de campanha na Praça Sete mobiliza Polícia Militar e resulta em apreensão da planta no centro

Jair Mendonça Jr
Por
Dário Ricardo Braga de Moura, conhecido como Dário de Moura ou Dário 4e20
Dário Ricardo Braga de Moura, conhecido como Dário de Moura ou Dário 4e20 - Foto: Reprodução redes sociais
Eleições 2026

Uma ação de campanha eleitoral realizada nesta quarta, 16, na Praça Sete, localizada na região central de Belo Horizonte, envolveu a abordagem da Polícia Militar a um candidato a cargo legislativo federal.

Dário Ricardo Braga de Moura, conhecido como Dário de Moura ou Dário 4e20 (PSOL), candidato a deputado federal por Minas Gerais, levou um pé de cannabis sativa (maconha) durante a atividade pública de rua.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Abordagem policial e apresentação de habeas corpus

Durante a mobilização de campanha, militares abordaram o candidato devido à presença da planta.

  • Justificativa do candidato: dário de Moura declarou aos policiais que o exemplar vegetal pertencia a uma terceira pessoa.
  • Documentação: o candidato apresentou no local um salvo-conduto judicial (habeas corpus) que autoriza o cultivo legalizado da cannabis para aquela pessoa específica.
  • Ação da corporação: mesmo após a exibição do documento judicial, os policiais militares decidiram recolher a planta e registrar a ocorrência para apuração formal na delegacia da Polícia Civil.

Contexto da campanha eleitoral

O candidato utiliza a pauta da legalização da maconha, tanto para fins medicinais quanto recreativos, como eixo central de suas atividades políticas.

A iniciativa na região central de Belo Horizonte integrava a estratégia de divulgação de sua candidatura para as eleições de 2026.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

TSE barra mais de 1,2 mil candidaturas; 888 podem recorrer
TSE barra mais de 1,2 mil candidaturas; 888 podem recorrer imagem

ELEIÇÕES 2026

AtlasIntel: Lula lidera intenções de voto no 1° turno, com 44%
AtlasIntel: Lula lidera intenções de voto no 1° turno, com 44% imagem

ELEIÇÕES 2026

Governo da Bahia: veja compromissos dos candidatos nesta quinta (17/9)
Governo da Bahia: veja compromissos dos candidatos nesta quinta (17/9) imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Belo Horizonde campanha eleitoral maconha

Relacionadas

Mais lidas