Candidato a deputado federal leva pé de maconha para ato público

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Uma ação de campanha eleitoral realizada nesta quarta, 16, na Praça Sete, localizada na região central de Belo Horizonte, envolveu a abordagem da Polícia Militar a um candidato a cargo legislativo federal.

Dário Ricardo Braga de Moura, conhecido como Dário de Moura ou Dário 4e20 (PSOL), candidato a deputado federal por Minas Gerais, levou um pé de cannabis sativa (maconha) durante a atividade pública de rua.

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Abordagem policial e apresentação de habeas corpus

Durante a mobilização de campanha, militares abordaram o candidato devido à presença da planta.

Justificativa do candidato : dário de Moura declarou aos policiais que o exemplar vegetal pertencia a uma terceira pessoa.

: dário de Moura declarou aos policiais que o exemplar vegetal pertencia a uma terceira pessoa. Documentação : o candidato apresentou no local um salvo-conduto judicial (habeas corpus) que autoriza o cultivo legalizado da cannabis para aquela pessoa específica.

: o candidato apresentou no local um salvo-conduto judicial (habeas corpus) que autoriza o cultivo legalizado da cannabis para aquela pessoa específica. Ação da corporação : mesmo após a exibição do documento judicial, os policiais militares decidiram recolher a planta e registrar a ocorrência para apuração formal na delegacia da Polícia Civil.

Contexto da campanha eleitoral

O candidato utiliza a pauta da legalização da maconha, tanto para fins medicinais quanto recreativos, como eixo central de suas atividades políticas.

A iniciativa na região central de Belo Horizonte integrava a estratégia de divulgação de sua candidatura para as eleições de 2026.