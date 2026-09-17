TSE barra mais de 1,2 mil candidaturas; 888 podem recorrer

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Mais de 1,2 mil candidaturas foram indeferidas pela Justiça Eleitoralaté a noite de terça-feira, 16. Desse total, 888 ainda estão em fase de recurso, enquanto 326 foram indeferidas definitivamente.

A maior parte das candidaturas barradas é de candidatos a cargos proporcionais, principalmente a deputado estadual e deputado federal.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Confira abaixo a relação completa:

Deputado estadual: 561

Deputado federal: 494

Suplentes: 73

Senador: 31

Governador: 24

Vice-governador: 19

Deputado distrital: 9

Presidente: 1

Não há, até o momento, nenhuma candidatura a vice-presidente indeferida. Um registro, porém, ainda aguarda julgamento.

Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo portal g1, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quem teve a candidatura barrada?

Entre os casos conhecidos estão:

Pablo Marçal (PRTB): candidato à Presidência, teve o registro indeferido pelo TSE com base na Lei da Ficha Limpa;

candidato à Presidência, teve o registro indeferido pelo TSE com base na Lei da Ficha Limpa; Binho Galinha (Avante): candidato a deputado estadual pela Bahia;

candidato a deputado estadual pela Bahia; Anthony Garotinho (Republicanos): candidato ao governo do Rio de Janeiro;

candidato ao governo do Rio de Janeiro; José Roberto Arruda (PSD): candidato ao governo do Distrito Federal;

candidato ao governo do Distrito Federal; Eduardo Cunha (Republicanos) : candidato a deputado federal por Minas Gerais.

A maioria dos candidatos, no entanto, ainda tenta reverter as decisões.

Segundo o levantamento, os 888 registros em fase de recurso representam cerca de 73% do total de candidaturas indeferidas, o que significa que a situação de grande parte desses candidatos ainda pode mudar.

Quais partidos têm mais candidaturas indeferidas?

Em números absolutos, os partidos com mais candidaturas indeferidas são:

DC: 185 casos

Democrata: 154

Agir: 144

Mobiliza: 134

Juntos, os quatro partidos concentram 617 registros, pouco mais da metade do total.

Outros partidos também aparecem com números relevantes:

PCO: 70 registros

Avante: 64

PSOL: 45

PSDB: 42

Por que uma candidatura pode ser indeferida?

O registro pode ser barrado quando a Justiça Eleitoral identifica que o candidato ou o partido não cumpriu alguma exigência prevista na legislação.

A decisão pode ser contestada por recurso e, enquanto não houver uma decisão definitiva, a situação da candidatura pode mudar.

Os principais motivos identificados foram:

Requisito formal não cumprido: 412 casos;

Falta de condição de elegibilidade: 365;

Problemas no DRAP, documento que reúne informações do partido ou federação e da chapa: 314;

Falta de quitação eleitoral: 112;

Inelegibilidade prevista na legislação: 110;

Descumprimento da cota de gênero: 90;

Falta de desincompatibilização, quando é necessário deixar um cargo ou função antes da eleição: 52.

Uma mesma candidatura pode ter mais de um motivo de indeferimento. Por isso, a soma dos motivos é maior que o total de candidaturas barradas.