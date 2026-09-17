ELEIÇÕES 2026
TSE barra mais de 1,2 mil candidaturas; 888 podem recorrer
Cargos de deputado estadual e federal lideram indeferimentos
Mais de 1,2 mil candidaturas foram indeferidas pela Justiça Eleitoralaté a noite de terça-feira, 16. Desse total, 888 ainda estão em fase de recurso, enquanto 326 foram indeferidas definitivamente.
A maior parte das candidaturas barradas é de candidatos a cargos proporcionais, principalmente a deputado estadual e deputado federal.
Confira abaixo a relação completa:
- Deputado estadual: 561
- Deputado federal: 494
- Suplentes: 73
- Senador: 31
- Governador: 24
- Vice-governador: 19
- Deputado distrital: 9
- Presidente: 1
Não há, até o momento, nenhuma candidatura a vice-presidente indeferida. Um registro, porém, ainda aguarda julgamento.
Os dados fazem parte de um levantamento feito pelo portal g1, com base em dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Quem teve a candidatura barrada?
Entre os casos conhecidos estão:
- Pablo Marçal (PRTB): candidato à Presidência, teve o registro indeferido pelo TSE com base na Lei da Ficha Limpa;
- Binho Galinha (Avante): candidato a deputado estadual pela Bahia;
- Anthony Garotinho (Republicanos): candidato ao governo do Rio de Janeiro;
- José Roberto Arruda (PSD): candidato ao governo do Distrito Federal;
- Eduardo Cunha (Republicanos): candidato a deputado federal por Minas Gerais.
A maioria dos candidatos, no entanto, ainda tenta reverter as decisões.
Segundo o levantamento, os 888 registros em fase de recurso representam cerca de 73% do total de candidaturas indeferidas, o que significa que a situação de grande parte desses candidatos ainda pode mudar.
Quais partidos têm mais candidaturas indeferidas?
Em números absolutos, os partidos com mais candidaturas indeferidas são:
- DC: 185 casos
- Democrata: 154
- Agir: 144
- Mobiliza: 134
Juntos, os quatro partidos concentram 617 registros, pouco mais da metade do total.
Outros partidos também aparecem com números relevantes:
- PCO: 70 registros
- Avante: 64
- PSOL: 45
- PSDB: 42
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Por que uma candidatura pode ser indeferida?
O registro pode ser barrado quando a Justiça Eleitoral identifica que o candidato ou o partido não cumpriu alguma exigência prevista na legislação.
A decisão pode ser contestada por recurso e, enquanto não houver uma decisão definitiva, a situação da candidatura pode mudar.
Os principais motivos identificados foram:
- Requisito formal não cumprido: 412 casos;
- Falta de condição de elegibilidade: 365;
- Problemas no DRAP, documento que reúne informações do partido ou federação e da chapa: 314;
- Falta de quitação eleitoral: 112;
- Inelegibilidade prevista na legislação: 110;
- Descumprimento da cota de gênero: 90;
- Falta de desincompatibilização, quando é necessário deixar um cargo ou função antes da eleição: 52.
Uma mesma candidatura pode ter mais de um motivo de indeferimento. Por isso, a soma dos motivos é maior que o total de candidaturas barradas.