Defesa de Binho Galinha reage após veto do TRE-BA à candidatura

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A defesa do deputado estadual Binho Galinha (Avante) se manifestou após o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), por unanimidade, indeferir a candidatura dele à reeleição.

O julgamento foi realizado na tarde de segunda-feira, 14, após ação movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

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Em nota divulgada à imprensa, os advogados do parlamentar, que está preso, informam que recebem "com respeito" a decisão da Corte Eleitoral baiana, mas que vão recorrer da medida junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Sem prejuízo do respeito institucional devido à decisão, a defesa reafirma sua convicção jurídica e o compromisso de adotar todas as medidas processuais cabíveis para a preservação da legalidade, do devido processo legal, da presunção de inocência e dos direitos políticos do candidato, inclusive perante as instâncias superiores da Justiça Eleitoral", informa um trecho da nota.

Confiança na mudança da decisão

Ainda no documento, os advogados do deputado estadual revelaram ter confiança na mudança do resultado na instância superior por, segundo eles, haver "ausência de prova robusta e individualizada capaz de demonstrar a participação de Kleber Cristian em organização paramilitar ou a ela equiparada, circunstância indispensável para sustentar a aplicação do art. 17, § 4º da Constituição Federal e consequência de tamanha gravidade sobre o exercício dos direitos políticos".

Ao final da nota, a defesa de Binho Galinha informou que eles "seguirão acompanhando o processo com serenidade, confiança na Justiça Eleitoral e respeito às instituições, certos de que as razões jurídicas apresentadas serão devidamente apreciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral".

TRE-BA derruba candidatura de Binho Galinha por unanimidade

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) indeferiu, por unanimidade, a candidatura à reeleição do deputado estadual Kleber Cristian Escolano de Almeida, conhecido como Binho Galinha (Avante). O julgamento foi realizado na tarde desta segunda-feira, 14, após ação movida pelo Ministério Público Eleitoral (MPE).

O procurador Cláudio Gusmão, autor do pedido de impugnação da candidatura, reforçou as acusações do Ministério Público (MPBA) as quais apontam Binho Galinha como líder de uma milícia na cidade de Feira de Santana. Segundo Gusmão, o MPE vinha monitorando “casos sensíveis” na Bahia e decidiu pedir apenas o indeferimento do deputado filiado ao Avante.

