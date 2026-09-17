Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

INDEFERIMENTO

Filha de Roberto Jefferson tem candidatura negada por elo com crime

Decisão barrou ex-deputada e outros sete nomes com base em veto constitucional a paramilitares

Rodrigo Tardio
Por
Indeferimento decorre de desdobramentos da Operação Catarata
Indeferimento decorre de desdobramentos da Operação Catarata - Foto: Agência Brasil | Arquivo
Eleições 2026

Por maioria de votos, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) indeferiu o registro de candidatura de Cristiane Brasil (DC) à Câmara dos Deputados.

A Corte Eleitoral entendeu haver indícios do envolvimento da ex-parlamentar — filha do ex-deputado Roberto Jefferson — com organização criminosa que fazia uso de armas de fogo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Operação Catarata

O indeferimento decorre de desdobramentos da Operação Catarata. Cristiane responde a ação por suspeita de fraudes em projetos sociais e recebimento de vantagens indevidas entre 2013 e 2018, período em que chefiou a Secretaria Municipal de Envelhecimento Saudável da capital e, em seguida, exerceu mandato federal.

Em setembro de 2020, ela teve prisão cautelar decretada e cumpriu 33 dias de reclusão.

A Justiça Eleitoral ressaltou que, embora a ação penal tenha sido rejeitada por incompetência do Juízo, a decisão é objeto de recurso e ainda não teve o mérito julgado.

Leia Também:

CRESCIMENTO EXPRESSIVO

Denúncia aponta alta de 76% em contrato da Prefeitura de Irará
Denúncia aponta alta de 76% em contrato da Prefeitura de Irará imagem

SANTALUZ

Médico com 5 vínculos e salários triplos leva sanção a prefeito baiano
Médico com 5 vínculos e salários triplos leva sanção a prefeito baiano imagem

VARREDURA

MPF mira prefeituras do sul baiano por desvios no Fundeb
MPF mira prefeituras do sul baiano por desvios no Fundeb imagem

Em vídeo publicado no Instagram, Cristiane rebateu o julgamento:

"Todas as provas produzidas nesse processo foram devidamente anuladas. Só resta em análise um recurso do Ministério Público para reverter essa nulidade."

Outros barrados

A decisão contra Cristiane ocorreu em conjunto com o veto a outros sete candidatos no estado.

O tribunal aplicou o artigo 17, parágrafo 4º, da Constituição Federal, que proíbe o emprego direto ou indireto de organizações paramilitares no processo eleitoral.

Todas as candidaturas indeferidas pelo TRE-RJ ainda podem recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Candidatura Indeferida Cristiane Brasil Justiça Eleitoral Operação Catarata organização criminosa TRE-RJ

Relacionadas

Mais lidas