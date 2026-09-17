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ELEIÇÕES

Alerta na Bahia: proibição da Justiça Eleitoral ameaça votação

Justiça Eleitoral determinou comunicação imediata a órgãos para evitar transtornos em 2 cidades

Yuri Abreu
Por
Decisão da Justiça Eleitoral pode ameaçar votação em duas cidades da Bahia
Decisão da Justiça Eleitoral pode ameaçar votação em duas cidades da Bahia - Foto: Nelson Júnior | TSE
Eleições 2026

Os eleitores das cidades de Maetinga e Caraíbas, ambas na região sudoeste da Bahia, podem ter problemas ao votar nas eleições do próximo dia 4 de outubro. A Justiça Eleitoral vetou a frota oferecida pelas duas prefeituras devido à falta de segurança e descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ao todo, foram oferecidos pelas duas gestões 22 ônibus e seis veículos de passeio. A Justiça Eleitoral, no entanto, reprovou a circulação de 18 coletivos e todos os carros de passeio oferecidos.

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A medida foi tomada após vistorias técnicas com registros fotográficos por um oficial de que comprovaram que os veículos municipais não ofereciam condições mínimas de segurança e trafegabilidade.

No caso de Maetinga, os dois ônibus aprovados atenderiam eleitores de dezenas dos seguintes povoados rurais até a sede do município para a votação:

  • Samifez
  • Belém
  • Cancela
  • Lagoa do Tigre
  • Lagoa do Raimundo

Na decisão em que vetou a maioria dos veículos oferecidos, a juíza Thalita Saene Anselmo Pimentel determinou comunicação imediata ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA) para socorro operacional extraordinário, além de notificação ao Ministério Público Eleitoral (MPE), Comando da Polícia Militar e Delegacia de Polícia Civil.

Caraíbas

No caso do município vizinho, entre as medidas expedidas estão a oficialização do esgotamento de recursos locais ao TRE-BA, MPE e forças policiais civis e militares para vigilância e tomada de providências.

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caraíbas Eleições no Bahia Justiça Eleitoral Maetinga

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