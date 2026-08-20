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MUNDIAL FEMININO

Salvador pode ter transporte gratuito durante a Copa do Mundo 2027

Fifa negocia nova exigência para as oito cidades-sede do torneio

Lucas Vilas Boas
Por
Arena Fonte Nova, em Salvador
Arena Fonte Nova, em Salvador - Foto: Divulgação | Sefaz

Uma nova exigência da Fifa para a Copa do Mundo feminina 2027 deve oferecer transporte público gratuito para torcedores que estiverem com ingressão na mão durante o período de jogos. A medida faz parte das exigências estabelecidas pela Fifa para as oito cidades brasileiras que receberão partidas da competição.

A regra também será válida para voluntários, profissionais credenciados e outras pessoas que estiverem oficialmente envolvidas na organização do Mundial. Entre as cidades-sede está Salvador, que terá a Arena Fonte Nova como palco de sete partidas da Copa.

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Exigência está prevista em contrato com cidades-sede

A determinação faz parte do Host City Agreement, contrato firmado para estabelecer as responsabilidades da Fifa, da CBF e dos governos estaduais e municipais durante a realização do Mundial. A informação foi divulgada pelo ge

O acordo determina que as cidades-sede devem garantir transporte público sem cobrança nas proximidades dos locais de competição para pessoas que tenham ingresso ou credencial oficial.

A medida contempla deslocamentos relacionados aos estádios, aeroportos, estações ferroviárias e outros terminais de transporte, além dos locais destinados aos Fan Festivals e das hospedagens oficiais.

A implementação, no entanto, dependerá da estrutura de transporte de cada cidade. A Fifa mantém reuniões periódicas com representantes dos governos para acompanhar o cumprimento das exigências previstas no contrato.

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Salvador receberá sete partidas

A capital baiana está entre as oito cidades escolhidas para sediar a Copa do Mundo Feminina de 2027. A Arena Fonte Nova receberá sete jogos do torneio, mas não receberá a Seleção Brasileira nem em um possível confronto de mata-mata.

Estados também poderão conceder isenção de ICMS

Outra medida relacionada à organização da Copa envolve a tributação. O Conselho Nacional de Política Fazendária autorizou, neste ano, que o Distrito Federal e os estados brasileiros concedam isenção ou suspensão da cobrança de ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias) em operações ligadas à preparação e à realização do Mundial.

A medida está entre as ações previstas para facilitar a estrutura necessária à competição e deverá vigorar durante o período estabelecido para a Copa do Mundo Feminina de 2027.

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