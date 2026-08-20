Rebeca Andrade volta a etapa de Copa do Mundo após mais de dois anos

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O Brasil não quer deixar de ser representado por ela, e Rebeca Andrade já tem data marcada para voltar a competir em uma etapa de Copa do Mundo de ginástica artística. Maior medalhista olímpica brasileira de todos os tempos, a atleta foi convocada para a Copa de Szombathely, na Hungria, que será disputada entre os dias 14 e 21 de setembro.

A brasileira competirá no salto e na trave como parte da preparação para o Mundial de Roterdã, na Holanda, marcado para outubro.

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Retorno após longo intervalo

A última participação de Rebeca em uma etapa de Copa do Mundo foi em março de 2024, em Antalya, na Turquia. Na ocasião, ela competiu apenas nas barras assimétricas e conquistou a medalha de prata.

Cinco meses depois, a ginasta brilhou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, onde conquistou quatro medalhas, levando ouro no solo, prata no individual geral, prata no salto e bronze por equipes.

Rebeca Andrade nas Olimpíadas - Foto: COI

Depois da Olimpíada, Rebeca fez uma pausa de quase dois anos para cuidar do corpo e da mente. O retorno às competições aconteceu em junho deste ano, no Pan-Americano do Rio de Janeiro, quando venceu o salto e ajudou o Brasil a conquistar o ouro por equipes.

Melhor nota do mundo no salto

A convocação para a Copa de Szombathely acontece em meio a uma retomada positiva da brasileira. No início de agosto, Rebeca foi um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro, em Brasília.

Na competição nacional, ela conquistou o título no salto com 14,800 pontos, a maior nota do mundo no aparelho em 2026. A apresentação teve um Yurchenko com dupla pirueta e reforçou a força da ginasta na preparação para o Mundial.

Rebeca Andrade quebrando o recorde de salto - Foto: MeloGym/CBG

Outros brasileiros convocados

Além de Rebeca, a Confederação Brasileira de Ginástica também convocou outros nomes para a Copa de Szombathely, incluindo Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira, Arthur Nory, Caio Souza e Lucas Bitencourt.

A CBG também divulgou os atletas chamados para os Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026. Foram convocados Bernardo Miranda, Diogo Soares, Johnny Oshiro, Patrick Correa, Vitaliy Guimarães, Yuri Guimarães, Carolyne Pedro, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Julia Coutinho, Maria Eduarda Montesino e Thais Fidelis.