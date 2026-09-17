REAJUSTE
Bolsa Família aumentou: confira o reajuste do Benefício por pessoa
Anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Após o reajuste de 15% anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Bolsa Família nesta quinta-feira, 17, o benefício de renda da cidadania, pago por integrante da família, subiu de R$ 142 para R$ 164. O piso por família subiu de R$ 600 para R$ 691.
O formato atual do Bolsa Família é formado por quatro benefícios. Primeiramente, é pago o auxílio de renda da cidadania a cada integrante da família.
Caso os auxílios “individuais” somados não alcancem o piso por família, que subirá agora a R$ 691, há um complemento para chegar nesse patamar mínimo.
Além disso, há benefícios específicos para famílias que têm mulheres grávidas ou crianças pequenas, por exemplo.
Veja o reajuste em cada auxílio abaixo:
- Valor mínimo por família: R$ 600 para R$ 691
- Valor médio: sobe de R$ 675 para R$ 777, considerando o Bolsa Família e os demais benefícios pagos pelo programa.
- Benefício de Renda da Cidadania (pago por integrante da família): R$ 142 para R$ 164
- Benefício Primeira Infância, pago para famílias beneficiárias com crianças de 0 a 7 anos incompletos (auxílio é pago por criança): R$ 150 para R$ 173
- Benefício Variável Familiar, pago para famílias com gestantes, lactantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 anos e 18 anos incompletos (auxílio pago por integrante): R$ 50 para R$ 58
A correção considera a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde o início do programa, em 2003, até agosto deste ano, período em que o índice registrou alta de 15,04%.
Impacto nas contas públicas
Feito a menos de 20 dias das eleições, o reajuste terá impacto de R$ 5,8 bilhões nos cofres públicos ainda neste ano, a partir da folha de pagamento de outubro. Para 2027, o custo adicional será de aproximadamente R$ 22 bilhões.
Por causa do aumento das despesas, o governo federal deverá atualizar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que já foi encaminhado ao Congresso Nacional.
Segundo o governo, um relatório de avaliação de despesas será divulgado na próxima quinta-feira, 24, para demonstrar a existência de espaço fiscal para bancar o reajuste.