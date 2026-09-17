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REAJUSTE

Bolsa Família aumentou: confira o reajuste do Benefício por pessoa

Anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Edvaldo Sales
Por
Anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Foto: Divulgação | Ministério da Fazenda

Após o reajuste de 15% anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Bolsa Família nesta quinta-feira, 17, o benefício de renda da cidadania, pago por integrante da família, subiu de R$ 142 para R$ 164. O piso por família subiu de R$ 600 para R$ 691.

O formato atual do Bolsa Família é formado por quatro benefícios. Primeiramente, é pago o auxílio de renda da cidadania a cada integrante da família.

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Caso os auxílios “individuais” somados não alcancem o piso por família, que subirá agora a R$ 691, há um complemento para chegar nesse patamar mínimo.

Além disso, há benefícios específicos para famílias que têm mulheres grávidas ou crianças pequenas, por exemplo.

Veja o reajuste em cada auxílio abaixo:

  • Valor mínimo por família: R$ 600 para R$ 691
  • Valor médio: sobe de R$ 675 para R$ 777, considerando o Bolsa Família e os demais benefícios pagos pelo programa.
  • Benefício de Renda da Cidadania (pago por integrante da família): R$ 142 para R$ 164
  • Benefício Primeira Infância, pago para famílias beneficiárias com crianças de 0 a 7 anos incompletos (auxílio é pago por criança): R$ 150 para R$ 173
  • Benefício Variável Familiar, pago para famílias com gestantes, lactantes e crianças e adolescentes com idade entre 7 anos e 18 anos incompletos (auxílio pago por integrante): R$ 50 para R$ 58

A correção considera a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) desde o início do programa, em 2003, até agosto deste ano, período em que o índice registrou alta de 15,04%.

Impacto nas contas públicas

Feito a menos de 20 dias das eleições, o reajuste terá impacto de R$ 5,8 bilhões nos cofres públicos ainda neste ano, a partir da folha de pagamento de outubro. Para 2027, o custo adicional será de aproximadamente R$ 22 bilhões.

Por causa do aumento das despesas, o governo federal deverá atualizar o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, que já foi encaminhado ao Congresso Nacional.

Segundo o governo, um relatório de avaliação de despesas será divulgado na próxima quinta-feira, 24, para demonstrar a existência de espaço fiscal para bancar o reajuste.

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