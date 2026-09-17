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POLÍTICA

Lula negocia pagamento de dívida de R$ 600 milhões de time do coração

Presidente sugeriu ao clube venda de estádio para quitar o valor

Gustavo Nascimento
Por
Lula em jogo festivo ao lado de Chico Buarque
Lula em jogo festivo ao lado de Chico Buarque - Foto: Ricardo Stuckert | PR
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) revelou que está em conversas com a Caixa Econômica Federal para buscar uma saída para a dívida do seu time do coração, o Corinthians. O saldo devedor do clube paulista com a instituição bancária já ultrapassa os R$ 600 milhões e é referente à construção do estádio Neo Química Arena.

Em entrevista ao podcast Desce a Letra, Lula afirmou que sugeriu ao presidente da Caixa, Carlos Antônio Vieira Fernandes, a venda de um dos estádios do clube.

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Eu estou tentando ajudar o Corinthians. Agora eu falei para o presidente da Caixa propor uma coisa nova para o Corinthians: pega a Fazendinha, o velho Parque São Jorge, faz um convênio com o setor imobiliário e vende aquilo para pagar a dívida. Lula - Presidente da República

Lula ainda detalhou que o Corinthians já desembolsou R$ 1,075 bilhão em pagamentos, mas segue com um passivo expressivo por conta da incidência das taxas de juros ao longo dos anos.

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