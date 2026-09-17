André Mendonça rejeita ação para barrar aumento do Bolsa Família

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O ministro André Mendonça, que integra o quadro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou, nesta quinta-feira, 17, a ação que tentou barrar o reajuste imediato do Bolsa Família, principal programa social do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mendonça foi sorteado para a relatoria da ação, logo após o deputado federal catarinense Zé Trovão (PL) ingressar contra o aumento de R$ 91 do valor mínimo do benefício.

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Em publicação nas redes sociais, Zé Trovão acusou Lula de tentar “comprar o voto do brasileiro” com a medida, anunciada às margens do primeiro turno, negando também ser contrário ao benefício.

“O que o Lula quer neste momento é comprar o voto do brasileiro, é enganar mais uma vez as pessoas. Não sou contra o auxílio para quem precisa, mas tem muita coisa errada”, disparou o deputado.

Lula anuncia reajuste do Bolsa Família

O presidente Lula anunciou, nesta quinta-feira, 17, o reajuste imediato nos valores para os beneficiários do Bolsa Família. Ao todo, o pagamento médio terá um aumento de mais de R$ 100, considerando os demais benefícios.