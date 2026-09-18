E.C.VITÓRIA
Jogador se machuca no treino e desfalca o Vitória até 2027
Atleta chegou ao clube em julho deste ano
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O Esporte Clube Vitória terá mais um desfalque até o final desta temporada, segundo informação divulgada pelo Canal do Dinâmico. Trata-se do lateral Fabiano Souza, que chegou no início de julho e atuou em apenas cinco jogos com a camisa do Leão.
Informações iniciais apontam que o jogador sofreu um rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho durante o treino do Vitória na última quarta-feira, 18.
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Dessa forma, o jogador deve ficar fora de atuação até 2027.