SÉRIE A
Vitória tem reforço de peso, mas acumula baixas no duelo com Cruzeiro
Leão da Barra entra em campo às 16h deste domingo, 20
O Esporte Clube Vitória terá desfalques e um retorno importante para a partida contra o Cruzeiro, às 16h deste domingo, 20, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador. O clube baiano divulgou a lista de 23 atletas relacionados para o jogo.
De fora dos últimos três compromissos do Vitória, o volante Martínez volta a ficar disponível. Por outro lado, a comissão técnica rubro-negra não poderá contar com Baralhas, Fabiano, Ramon e Walace, todos machucados.
O lateral-direito, inclusive, teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e não poderá mais jogar na temporada. Fabiano é o quarto jogador do elenco em 2026 a sofrer com um problema de maior gravidade.
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- Goleiros: Lucas Arcanjo e Yuri;
- Laterais: Jamerson e Mateus Silva;
- Zagueiros: Brítez, Cacá, Darlan e Luan Cândido;
- Meio-campistas: Caíque, Edenilson, Martínez, Matheuzinho, Pochettino, Rúben Ismael e Zé Vitor;
- Atacantes: Alex Bruno, Diego Tarzia, Erick, Fabri, Lucas Silva, Marinho, Renato Kayzer e Renê.