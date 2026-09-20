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SÉRIE A

Vitória tem reforço de peso, mas acumula baixas no duelo com Cruzeiro

Leão da Barra entra em campo às 16h deste domingo, 20

João Grassi
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Imagem ilustrativa da imagem Vitória tem reforço de peso, mas acumula baixas no duelo com Cruzeiro
Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Esporte Clube Vitória terá desfalques e um retorno importante para a partida contra o Cruzeiro, às 16h deste domingo, 20, pela rodada 28 do Campeonato Brasileiro, no Barradão, em Salvador. O clube baiano divulgou a lista de 23 atletas relacionados para o jogo.

De fora dos últimos três compromissos do Vitória, o volante Martínez volta a ficar disponível. Por outro lado, a comissão técnica rubro-negra não poderá contar com Baralhas, Fabiano, Ramon e Walace, todos machucados.

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O lateral-direito, inclusive, teve uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho e não poderá mais jogar na temporada. Fabiano é o quarto jogador do elenco em 2026 a sofrer com um problema de maior gravidade.

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  • Goleiros: Lucas Arcanjo e Yuri;
  • Laterais: Jamerson e Mateus Silva;
  • Zagueiros: Brítez, Cacá, Darlan e Luan Cândido;
  • Meio-campistas: Caíque, Edenilson, Martínez, Matheuzinho, Pochettino, Rúben Ismael e Zé Vitor;
  • Atacantes: Alex Bruno, Diego Tarzia, Erick, Fabri, Lucas Silva, Marinho, Renato Kayzer e Renê.
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Relacionados do Vitória - Foto: Divulgação/EC Vitória
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